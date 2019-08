Sólo promesas. Partidos no renuncian a presupuesto

GUADALAJARA.- Sólo en promesas ante la tragedia y demagogia pura, así quedó la intención de los partidos políticos de dejar de recibir parte de sus prerrogativas o financiamiento público para destinarlo a causas sociales o fundaciones, ya que a la fecha ningún instituto político ha solicitado de manera oficial y por escrito que se le retenga parte de su financiamiento público, mucho menos Morena, señaló el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova Vianello.

“Desde principios del 2018 en el contexto de los sismos (sobre todo en la Ciudad de México) ningún partido ha notificado al INE su intención de no recibir la totalidad de los montos a los que tiene derecho como prerrogativas”, aseguró.

Durante su participación en el seminario “Construyendo Ciudadanía” que organizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara, Lorenzo Córdova dijo que ese financiamiento se les otorga mes con mes y una vez que ingresan a las cuentas de los partidos es difícil regresarlo, pero sí puede pedir que se le detenga una parte, por lo que se le cuestionó si era necesaria una reforma.

“A mí me preocuparía que se abra la puerta a los partidos políticos con el dinero que ya recibieron, lo puedan destinar a un objeto no partidista, aunque sea para las mejores causas, creo que la puerta está abierta y no se necesita un cambio legal, con que el INE reciba un oficio para tales fines es suficiente pero, a la fecha no hay nada”, dijo.