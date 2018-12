Sólo Trump gana tanto como el presidente de la SCJN: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador insistió en que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación son los mejor pagados del mundo, solo Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

No tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte, entonces, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se me hace una injusticia que existan esos sueldos, habiendo tanta gente con pobreza en el país.

Luego de que la SCJN publicó en su cuenta de Twitter el documento en el que se desglosan sus salarios y niegan percibir 600 mil pesos mensuales, como ha argumentado López Obrador.

El tabasqueño señaló que si no son 600 mil, deben ser 500 mil y si no están registrados los excedentes al sueldo bruto en la nómina, es porque no están fijadas las prestaciones anexas, tan sólo en el presupuesto público destinaba el gobierno cerca de siete millones de pesos al año para pagar la nómina de los altos funcionarios públicos. Tras criticar nuevamente que no puede llevarse a cabo una injusticia salarial, exhortó a los ministros a que acaten la ley.

Vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de impunidad, eso no, ya lo dije es Estado de Derecho, no Estado de chueco y se tiene que respetar la Constitución.

Exhortó a los ministros para que opten por la justicia y no por el Derecho, luego de que los ministros objetaran que de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, sus sueldos no pueden ser reducidos.

Se dice que cuando hay que optar por el derecho y la justicia, se debe decidir por la justicia, entonces, es un asunto de ellos, y también de la Constitución y las leyes.

Sin embargo, dijo que asisitrá al informe del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, como invitado, con todo el respeto, además de que habla a diario con él.