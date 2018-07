Somos una familia muy espiada: Beatriz Gutiérrez Müller

Entró anónima al sitio pautado llevando una pequeña maleta sin marca pomposa. Venía de un acto de campaña en un sureño estado, había sido un largo sábado y no se quejaba.



Viajé desde Miami solo para hablar con ella. La orden de Maria Guzman, vicepresidenta de Noticias Univision fue clara para lo que quería en la cobertura de las elecciones presidenciales: una historia que muestre el alma de las cuatro esposas de los candidatos a presidente de Mexico y que, por tanto, hará de una de ellas la nueva “primera dama “.

Ni Juana Cuevas, ni Carolina Martinez, esposas de Jose Antonio Meade y de Ricardo Anaya aceptaron la entrevista. Solo Adalina, la esposa del “Bronco” y esta mujer increíblemente sencilla y dispuesta a sentarse con esta reportera desconocida totalmente para ella y a quien no pidió cuestionario de preguntas. La saludo, hablándole protocolariamente de usted y rápida responde con dulzura en el rostro…

“No me hables de usted. Soy Beatriz.”









Que me llamen Beatriz, porque así me llamo: Gutiérrez Muller

Fuente Video : Cortesía Univisión





La entrevista pautada para los programas “Noticiero Univisión” y “Al Punto” fue buscada hasta el cansancio por Guadalupe Andrade, joven productora que nunca tomó un “no” como respuesta y al final, me dio la oportunidad de conversar con quien hoy es la esposa del presidente electo de México, en una de las muy pocas entrevistas que concedió antes del triunfo.

Al instante quedó en claro que, por encima de todo, Beatriz Gutiérrez Müller es doctora en literatura y experta en historia de México, algo que va ligado a su vida diaria. La historia de Mexico la rige.

De hablar pausado y vehemente, sabía que su vida ganara o perdiera su marido iba a cambiar para siempre después del primero de julio… Si perdía, éste se retiraría… Si ganaba comenzarían juntos a poner en práctica un increíble proceso de transformación para Mexico en el que ella tiene muy en claro su papel…

“¿Qué es importante para mí? por ejemplo, no ser yo otra persona. A mí me resulta importante ante lo que vamos a vivir los mexicanos, seguir siendo yo.”

Experta en los textos de la conquista de México, se ha dado a la tarea de reivindicar la figura de Bernal Diaz del Castillo. La vida del conquistador cronista le tomará el tiempo restante del año para el trabajo que presentará sobre su vida, no en balde fue el tema de su tesis para la maestría.

Jamás el conquistador pudo imaginar que casi quinientos años después de muerto, una mujer mexicana rubia y blanca, muy diferente de las mexicanas que conoció en aquel 1519 vendría a hacerle justicia…

“Es la crónica del héroe olvidado de América. Bernal Diaz del Castillo le da nombre a todos los héroes que participaron en ese proceso histórico, quejándose un poco de Cortes, ¿no? porque Cortes se lleva las palmas y los vítores, pero ¿estaba solo Cortes? no. Hay muchos héroes anónimos. El cronista terminó falleciendo en Guatemala y es una aportación que voy a hacer a esta gran discusión por lo menos hispanoamericana sobre la conquista de México.”.

Su rostro se ilumina hablando de la injusticia histórica a este hombre…

“Bernal Diaz del Castillo nos deja mucha reflexión para estudiar… ¿Por qué el titulo de La verdadera historia de la conquista de la Nueva España? ¿Acaso hubo otra historia que no fuera la verdadera? Los hechos de la conquista enseñan. Porque, ¡vaya que se defendió Tenochtitlan! con orgullo y con honor y ves otros acontecimientos, la guerra de independencia, la revolución mexicana misma, pues ahí está la grandeza de esta nación. Ahora… ¿queremos que se repitan esos episodios sangrientos? ¡no!... para eso está la historia, ¿cómo la proyectamos al futuro? con visión de grandeza. Una nación adormecida de memoria es una nación que repite sus tragedias, y yo creo que las lecciones están allí para advertirnos de lo que podríamos evitar en el futuro, que ocurra.”





Una nación adormecida de memoria es una nación que repite sus tragedias: Beatriz Gutiérrez

Fuente Video : Cortesía Univisión





Escribo esta entrevista este martes 3 de julio cuando los resultados ya favorecen a su esposo como presidente electo de Mexico y pienso en el apoyo que Beatriz dará a otras reivindicaciones, como me hablaba días atrás…

“En 2019 los veracruzanos conmemoran los quinientos años de la llegada de Cortes a Veracruz en 1519 y todos los centenarios que se van cumpliendo hasta la caída de Tenochtitlan en 1521. En 2024 se cumplen los doscientos años de la constitución de 1824, la primera constitución mexicana. Son fechas que, si te fijas, permiten que no solo el intelectual o el académico reflexionen, sino que también se reformulen para todo el mundo la significación de hechos pasados y no tan pasados”





Un México con memoria

“Quiero un Mexico con memoria, un Mexico que sepa reconocer su dignidad pasada, sus glorias pasadas, su presente y que apunte a su futuro como una nación como debe ser: vigorosa, cosmopolita, multicultural, porque lo es ya, con todas las culturas indígenas que hay, más las comunidades migrantes. Una nación proyectada al mundo entero. Si haciendo poco, a Mexico se le ha reconocido tanto, imagínate haciendo mucho por Mexico, hasta dónde puede llegar este país”

Habla sin tapujos, sin miedo a sus palabras. Le salen del corazón.

“Yo reflexiono eso y digo, a mí me gusta mi nación y como tengo un gusto por la historia, obvio, la veo grande desde el pasado y me asombro de esa magnificencia”





Si haciendo poco, a Mexico se le ha reconocido tanto, imagínate haciendo mucho por Mexico, afirma Beatriz

Fuente Video : Cortesía Univisión





Los poetas olvidados: Su otra causa

Se emociona al hablar de la otra sangre que corre por sus venas: el amor por la literatura y que la ha llevado a los poetas olvidados de la época Maderista, entre ellos uno llamado Rodulfo Figueroa. Con entusiasmo me enseña la portada del libro listo para publicarse.





Beatriz, esposa de AMLO es amante de la literatura

Fuente Video : Cortesía Univisión









“Después del 2 de julio voy a promover la recuperación del manuscrito de este poeta chiapaneco, que permaneció de mano en mano entre familiares que lo tuvieron así, durante 119 años. Así, que para los que se preguntan qué voy a hacer después de la elección y que voy a hacer después del 1º de diciembre, pues voy a hacer eso.”

Los mexicanos que se han ido

Le menciono a quienes se han tenido que ir de Mexico a los Estados Unidos. Le hablo de los mexicanos “de allá” que han sido lastimados por no tener documentos y muchas otras circunstancias… ¿Qué Andres Manuel que ella conoce, quiere que la gente conozca fuera de las fronteras?

“Un Andres Manuel al que le gustaría que volvieran a Mexico. Por lo que yo he escuchado uno de sus más grandes deseos es que ningún mexicano se tenga que ir por necesidad al extranjero que es el caso de los migrantes mexicanos en todo el mundo. Muchas veces lo he escuchado: el deseo es que, el que se vaya sea por gusto y no por necesidad. La patria es algo que uno lleva dentro. Nunca te la quitas de encima por más que sea un buen gobierno, un mal gobierno o esté pasando por equis situación el país. Es tu patria, es tu casa, es tu hogar, es donde tu aprendiste a hablar, donde tienes a tu familia, donde hablan tu lengua, donde tu cultura es como los demás.





Ser oposición te curte como persona

Viéndola junto a su esposo con el confeti cayéndole al centro del Zócalo la noche del domingo primero de julio, fue inevitable pensar en lo que esa mujer tan serena, tuvo en la cabeza mientras desde el podio observaba aquel momento de triunfo para el que trabajara doce años y donde conociera una gama de sentimientos a un alto precio para ella y su familia, como me lo platicara sin rencor ni revancha alguna…





Familia presidencial es incorrecto, la familia no gobierna, afirma Muller

Fuente Video : Cortesía Univisión





“Ser oposición te curte mucho como persona, ya olvídate políticamente. Yo te hablo como esposa de un político. Hemos conocido todo, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, traiciones, amigos buenos, amigos no tan buenos, interesados, arribistas, traidores, gente generosa, de todo, ¿no? La condición humana la hemos podido apreciar en su magnificencia, al final todos somos humanos. Entonces, también te vuelves más reflexivo en torno a esos ires y venires de los demás ¿no? Hemos aprendido mucho. Somos una familia muy espiada desde hace décadas, y a lo mejor un europeo diría: pero, eso es un delito, denuncie usted. Si, pero aquí no sirve la denuncia. El teléfono intervenido, las cuentas bancarias. Saben lo que depositamos, lo que no depositamos, en fin, entonces saben todo, todo saben de un opositor y por ende de la familia.”





Fin del título "primera dama"

No es un secreto que de llegar a la presidencia Andres Manuel Lopez Obrador, Beatriz no será llamada “Primera dama”. El porqué que tiene profundas raíces, y del que habla con conocimiento…

“Creo que es una figura ya en desuso. Es una tradición gastada para muchos sectores de la población mexicana, en especial para el sector femenino, en especial, las mujeres. Se asocia la primera dama actualmente, o recientemente, o de un tiempo para acá, con una figura decorativa…

Ese término, aclara no existe legislado en ninguna parte. La figura del poder ejecutivo recae en una sola persona, por tanto, la esposa, los hijos, la familia, los primos, pues estamos circunstancialmente rodeando a esa persona, pero no tenemos ninguna función. Es decir, tu votas por algún candidato, se convierte en presidente y ese poder se ejerce de manera única, no se ejerce a través de la familia. Por ahí algún presidente acuñó el término de “familia presidencial” Es incorrecto legalmente porque no gobierna la familia. Tampoco queremos que nos vean así…”

Desde el principio, firme aclaró que el termino de “primera dama” estaba obsoleto.

“No está debidamente asentada cuál es su obligación si es que la tiene, que yo pienso que no la tiene porque es solamente la esposa de un servidor público, y si no la tiene habrá que acotarla como sucede en muchos países europeos"





Tradición desgastada: No a figura de la Primera Dama

Fuente Video : Cortesía Univisión





Me dice incluso, que, en algún sitio de transparencia, ella publicará lo que cueste la ropa que viste, que no es de diseñadores y que es la que puede comprarse con su salario.





Por qué no en Los Pinos

Después hablamos de mucho más, incluida la decisión de no vivir en Los Pinos. Por encima de todo es esposa y madre, dedicada a su familia.

“Nuestro hijo ha estado en la misma escuela desde el primer año, con sus mismos compañeros y por nada que ocurra, lo vamos a cambiar. Ahí terminará la primaria. Esta escuela no tiene secundaria, entonces lo vamos a mandar a otra escuela, pero queremos que termine la primaria en donde estamos y estamos a ocho cuadras de nuestra casa, y con respecto a mí, me gustaría seguir haciendo mi trabajo, y ayudar en todo lo que pueda a este país. En todo lo que pueda, y se puede ayudar mucho, sin dejar de hacer lo que a mí me gusta.

Le digo que las encuestas le dan a su esposo un amplio margen, y pregunto cómo quiere que la llamen los próximos seis años, si el triunfo se le diera. No duda un segundo en responder

“Beatriz, porque así me llamo. Mis alumnos me dicen maestra, algunos colegas, doctora. Acaso seré la esposa del presidente, pero no aspiro a nada más.”

Su sencillez impresiona y convence… Espontáneamente me sale de pedirle algo: No cambie. Si ganan el sistema la va a absorber inevitablemente. No tarda en responder…

“De ser así, no lo haré… y todos lo van a ver”

La entrevista termina. Le pregunto si seguirá cantando, me dice que si, que está próxima a sacar otra canción de las que canta con sentimiento. Vamos juntas hasta la entrada donde, rechazando nuestro ofrecimiento de llevarla a donde fuera, llevando ella su pequeña maleta y tan anónima como llegó, se marcha en el Jetta blanco en que se moviliza sin ayudantes, sin escoltas, y sin más que ella y ese mundo de cosas que sueña para Mexico.