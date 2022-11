Sostiene AMLO que supuestos infiltrados en FGR quisieron dinamitar caso Ayotzinapa

Ante las dudas por la veracidad de la nueva investigación de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel López respondió que cree que hay algunos “infiltrados” en la Fiscalía General de la República (FGR) que quisieron “dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables” y así poner en duda la investigación.

El mandatario expuso en su conferencia de prensa de este viernes que él tiene una “teoría” donde opina que el objetivo de los supuestos “infiltrados” era que no se detuviera al ex fiscal general de la República, Murillo Karam, por su presunta participación en el encubrimiento del caso Ayotzinapa, durante la administración pasada.

"Los infiltrados sorprendidos, considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso [...] no querían que se detuviera al exprocurador Murillo Karam", dice el presidente.

Asimismo, señaló que faltan órdenes de detención en el caso Ayotzinapa y también que se cumpla la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien está prófugo en Israel, luego que la actual administración lo acusa de tortura y desaparición forzada.

Es de mencionar que a finales de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que las pruebas presentadas en el informe de la CoVAJ son cuestionables, pues refieren que el peritaje encargado sobre la “validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla”.

En ese tenor, el presidente aprovechó para criticar al diario estadounidense The New York Times, que ha publicado un reportaje que pone en duda la investigación de la CoVAJ y acusó que Zerón era informante de ese rotativo.

López Obrador mencionó que si se hubiese esperado su gobierno un mes más a presentar las pruebas de la investigación de la CoVAJ, se hubiera filtrado la información y alertado a los indiciados de este caso.

Recalcó que el subsecretario Alejandro Encinas tiene todo su respaldo por la investigación del caso Ayotzinapa y criticó que ahora se diga que su investigación no es sólida, mientras reprochó que incluso la prensa internacional, como el diario The New York Times, cuestione la investigación de la CoVAJ.

Aseguró el jefe del Ejecutivo que la investigación no se va a detener y subrayó que el Ejército está actuando bien, porque los que se encuentran en el nuevo informe del caso Ayotzinapa se están detenidos y sostuvo que en la pasada administración, “fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército”.

Recalcó que continúa la investigación y “tenemos ese compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, sí, y vamos a seguir adelante y, el nuevo Fiscal (Rosendo Gómez Piedra) tiene todo nuestro apoyo, lo conocemos, es una gente íntegra, eso es lo más importante”, concluyó.