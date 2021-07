"Soy el destapador y mi corcholata favorita será el pueblo": AMLO por sucesión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentir tranquilidad en el proceso de sucesión presidencial porque hay muchas mujeres y hombre para el relevo, quienes tienen posibilidad de mantener la transformación del país.

"Ya no hay tapado. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. La gente va a decidir en su momento, quien debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social", expresó el mandatario.

Durante la conferencia matutina, en el marco de su gira por Tabasco, el mandatario precisó que en la carrera por la sucesión todos tienen posibilidades:

Los que están en el gabinete, los gobernadores, los dirigentes parlamentarios, todos

López Obrador aseveró que se trata de un equipo de trabajo y destacó los resultados de su administración durante la pandemia, a pesar de que de los dos años seis meses más de uno se ha desarrollado la crisis sanitaria, "atendimos el problema y seguimos con el proceso de transformación".

"Por eso la gente no perdió la fe, a pesar del sufrimiento la gente tiene fe en el porvenir. Y lo que falta es consolidar, terminar obras y entregar la estafeta", expresó el mandatario.

Aseveró que las transformaciones no se van a poder echar atrás, no se va a dejar de apoyar a los adultos mayores, porque se trata de una reforma de carácter constitucional, ya la gente no va a permitir un retroceso.

"Me estoy aplicando a fondo para que avancemos lo más que se pueda. Estoy revisando el borrador de un libro que voy a publicar a finales de agosto y ahí hablo de que ya considero que estamos sentando las bases de la transformación", expresó.

El mandatario reiteró que, una vez concluido su periodo, a finales de 2024, se retirará de la política a vivir en su residencia e Palenque.