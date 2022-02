Soy empresario desde hace 50 años, responde senador de Morena tras asistir al Super Bowl

Después de que el senador Armando Guadiana confirmara su asistencia al Super Bowl LVI, usuarios en redes sociales lo criticaron. En respuesta, el servidor público declaró que el dinero que utilizó para viajar al evento era de su propio capital, ya que es fruto de su labor como empresario.

Este domingo 13 de febrero se llevó a cabo la final de la NFL, en donde los Rams vencieron a los Bengals. En este enfrentamiento estuvo presente el funcionario acompañado de su familia, tras los señalamientos él declaró que ha ido a estos partidos desde hace 30 años, pero sin ocupar el presupuesto público.

Guadiana es senador electo por el principio de mayoría relativa de Coahuila, también es secretario dentro de las comisiones de Minería y Desarrollo Regional, e integrante de Energía, Recursos Hidráulicos, Economía y Comunicaciones y Transportes. Su militancia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue el principal motivo de sus críticas.

TUNDEN A ARMANDO GUADIANA Y ÉL RESPONDE

Los internautas comentaron que los miembros de la actual administración aseguran trabajar bajo el principio de austeridad, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que las acciones de Guadiana están fuera de estos parámetros. Sin embargo, el político respondió a los comentarios generando un debate en Twitter.

“Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi Hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México! Super Bowl 56″, escribió en las imágenes que compartió en donde está posando con su primogénito minutos antes de que iniciara el juego.

Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi Hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México! #SuperBowl56 pic.twitter.com/gcw9K4VFo1 — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

En respuesta, el usuario MaxKaiser75 le comentó: “El senador de Morena, que le vende carbón a la CFE! ¡Les digo, cuando hablan de “Bienestar” SÓLO se refieren al de ELLOS!”, a lo que el servidor público contestó: “Con gusto lo invito a que compruebe que le vendo carbón a la CFE, no perdamos la objetividad con el afán de ganar RT’s. Un saludo”.

Con gusto lo invito a que compruebe que le vendo carbón a la @CFEmx, no perdamos la objetividad con el afán de ganar RT’s. Un saludo. https://t.co/aivtLqXtOr — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

Otra persona le escribió “Guadiana toma la delantera, antes que lo balconeen en redes sociales” y el funcionario le dijo: “Desde hace más de 30 años vengo a este tipo de eventos y como pago con recursos propios, no me preocupa si me balconean o no. Soy un hombre transparente”.

Desde hace más de 30 años vengo a este tipo de eventos y como pago con recursos propios, no me preocupa si me balconean o no. Soy un hombre transparente. https://t.co/sdGFAzyRX0 — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

También precisaron “Un senador del Partido Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos manda saludos desde el Super Bowl”, y Guadiana añadió “Antes que ser Senador, soy Empresario desde hace más de 50 años. Sin recursos públicos asisto a estos eventos siempre. ¡Buen domingo!”.

Antes que ser Senador, soy Empresario desde hace más de 50 años. Sin recursos públicos asisto a estos eventos siempre. ¡Buen domingo! https://t.co/MNVNtlMEVw — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022 Soy Empresario desde hace más de 50 años, jamás he necesitado ni necesitaré recursos públicos para cubrir mis gustos. Un abrazo y buen Domingo. https://t.co/JAfTK8wH0E — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022 Voy al Súper Bowl desde el número 13, son años los que llevo asistiendo. ¡Un abrazo! https://t.co/TsEj9taSDF — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

Tu le has dado seguimiento a la corta carrera política que he llevado a cabo, sabes que asisto a estos evento desde siempre y sin necesidad de recursos públicos. Espero pronto saludarte Amigo Javier. ¡Abrazo! https://t.co/YClhFStBCo — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022 No lo olvidé, ese tema del Fideicomiso fue en 2007 y desapareció en 2014, Hacienda estuvo al tanto en su momento, pero en esas fechas ni siquiera estaba cerca de la política minera funcionario público. ¡Buen domingo! https://t.co/r19zOHPsjX — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

