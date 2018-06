Soy luchador social, no político, dice Mireles tras perder candidatura

ZAMORA.- José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas de Michoacán, dijo que no le afectó haber perdido la candidatura a una diputación plurinominal por el distrito 14 de Uruapan, Michoacán; pues es un luchador social, no un político.



"A mi no me afecta en lo absoluto, soy luchador social no político, eso que lo vea el partido con el Tribunal, eso no es asunto mío. Soy luchador social, no político", dijo al cierre de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Zamora, Michoacán.

Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó improcedente la candidatura de Mireles Valverde, la cual fue registrada de último momento el 20 de abril por el partido de Morena.

Pese a que ya no aspira a un cargo de representación popular, acompañó a Andrés Manuel López Obrador en sus mitines en Jiquilpan y Zamora.