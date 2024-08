SRE investiga a cónsul adscrito que insultó y amenazó a cónsul general en Shanghái

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este jueves que investiga a Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, China, tras protagonizar un video donde agrede verbalmente al cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, y a un empleado.

En un comunicado, la SRE precisó que tomaron tomado medidas de protección e iniciaon procesos disciplinarios ante lo ocurrido en el Consulado General de México en Shanghái.

Esto, abundó, para deslindar las responsabilidades correspondientes “y garantizar la seguridad del personal que ahí labora”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes para atender los recientes acontecimientos… pic.twitter.com/G8MeO6jFVx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 8, 2024

La reacción de la SRE se da en respuesta a un video que comenzó a circular este jueves en el que se aprecia que Michel Díaz insulta con palabras altisonantes a Isidro Rodríguez.

El diplomático confrontó con groserías y burlas a uno de los trabajadores del consulado, a quien le ordenó otorgar una visa.

“No se haga pendejo (tonto)… Tu jefe soy yo también. Él (Isidro Rodríguez) es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe”, grita el cónsul adscrito al personal consular.

Los insultos se extienden después al cónsul Isidro Rodríguez, quien llega a la oficina donde pelean el cónsul adscrito y un trabajador.

“Buenos días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?”, cuestiona el cónsul general al adscrito.

“A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es una oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario del Gobierno de México como tú”, responde Michel Díaz visiblemente alterado y se escucha decir varias groserías.

Pese a las peticiones de que se calme y deje la oficina, el cónsul adscrito permanece insultando por varios minutos hasta que por fin se aleja mientras que los trabajadores y el cónsul se retiran a sus oficinas.