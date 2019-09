SSPC anuncia acuerdo con policías inconformes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que llegó a un acuerdo con los elementos inconformes de la Policía Federal (PF) que se opusieron a su incorporación a la Guardia Nacional.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la dependencia encabezada por Alfonso Durazo llamó a los agentes a cumplir los acuerdos, los cuales no precisó, y “les solicita que cualquier diferendo sea expresado a través de los canales institucionales correspondientes”.

“La #SSPC informa que ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con los representantes de los policías federales inconformes con su paso a laGuardia Nacional”, señaló la publicación.

La #SSPC informa que ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con los representantes de los policías federales inconformes con su paso a la Guardia Nacional. (1/2) — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 23, 2019 En el mismo sentido, los llama a cumplir estos acuerdos y les solicita que cualquier diferendo sea expresado a través de los canales institucionales correspondientes. (2/2) — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 23, 2019

Por su parte, el abogado de los policías, Enrique Carpizo, subió a la misma red social un video en el que aseguró que las autoridades se comprometieron a pagar los adeudos de los policías desde la semana pasada, pero les han pedido retrasar el pago, lo que consideró "una burla".

Que ahora no quieren pagar a los Policías con Dignidad, Valor y Justicia... después de que la @SSPCMexico llegó al acuerdo y dio su palabra de pagar... ¿por eso no quería que se hiciera público porque son pura mentira los acuerdos? @lopezobrador_ @AlfonsoDurazo @PoliciaFedMx pic.twitter.com/ydKXZXKpsN — Enrique Carpizo (@E_Carpizo) September 23, 2019

"Primero nos dijeron que iba ser el jueves, nos pidieron oportunidad de que fuera el viernes, les dijimos que no podíamos, que estaba muy complejo por atender a las necesidades; sin embargo, les dimos chance, el sábado, les dimos chance, y quedaron que hoy, el día lunes, iban ellos a pagar y ahora salen con que no, que quieren mañana, a mí me suena a que esto es una burla", dijo.

El pasado 13 de septiembre, un grupo de agentes bloqueó por más de ocho horas el Circuito Interior, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para exigir que las autoridades el pago de indemnizaciones para quienes no quieran integrarse a otra institución de seguridad.