Gobierno federal subastará residencias ocupadas por Rosi Orozco y su esposo

El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado subastará dos departamentos y casas de lujo que se les había asignado a la ex legisladora federal Rosi Orozco y su esposo Gerardo Sánchez García, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y ex candidato a la gubernatura de Guanajuato por el PRI en el pasado proceso electoral.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y realizará tres subastas con bienes enajenados.

“Decirles que ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado [...] Luego se van a subastar residencias, casas, departamentos, esa es la segunda, para la atención de jóvenes que consumen droga, para rehabilitarlos, para eso se va a destinar la venta de casas”, anunció.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente AMLO [@lopezobrador_]: Ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y reitera que el domingo habrá subasta de vehículos en Los Pinos https://t.co/JlacdHhheo pic.twitter.com/oHs0PAo6mx — El Sol de México (@elsolde_mexico) 21 de mayo de 2019

El próximo domingo realizará la primera en la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy complejo cultural, donde se ofertarán 82 lotes de automóviles de lujo, con los que se planea obtener hasta 28 millones de pesos, a partir de la venta de vehículos como Lamborghini murciélago de 174 mdp, ferraris, minicooper y hasta un bocho de 10 mil pesos.

En la segunda pondrán a la venta departamentos de lujo y casas en colonias como las Lomas de Chapultepec y el Pedregal, con los que financiará los programas de rehabilitación para los jóvenes con problemas de adicción.

En este grupo se pondrá a la venta un departamento de 21 millones 800 mil pesos, el cual financió Rosa María de la Garza Ramírez, conocida también Rosi Orozco, con recursos de la Fundación Camino A Casa, quien se vio beneficiada con donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Mientras que Gerardo Sánchez era propietario de una casa de 33 millones 800 mil pesos, que también se obtuvo con recursos de una fundación cercana a la Confederación Nacional Campesina.

Para la tercera subasta pondrán a la venta joyas incautadas al crimen organizado, para financiar el desarrollo en los municipios de la montaña de Guerrero.

El director del SAE y del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, explicó que los participantes tienen hasta el jueves para registrarse en el portal electrónico de dicha dependencia y pueden recoger su pase de entrada en tiendas como 7 Eleven, Banamex y Telecomm.