Suman 29 ediles asesinados este sexenio: ANAC

De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 29 ediles han muerto por violencia; seis han sido presidentes municipales en funciones, 10 ex presidentes municipales, cuatro síndicos en funciones, 1 ex síndico, 4 regidores en funciones y 4 ex regidores.

En este contexto, “los presidentes municipales deben contar con un mecanismo de protección para garantizar su seguridad y evitar episodios como los que se han registrado en los últimos días, por lo que el Estado mexicano debe apoyarles cuando son amenazados por la delincuencia organizada”, urgió Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcoyotl.

En entrevista con El Sol de México, sostuvo que los alcaldes son las personas que están más expuestas a ser objetos de atentados porque son extorsionados, de ahí que la Guardia Nacional (GN) debe establecer protocolos para su protección.

De la Rosa García aseveró que existen zonas del país, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de los territorios y ante esta situación, los municipios son presionados para pagar el derecho del piso.

Con esta realidad, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) dio a conocer que desde el 2006 a la fecha, se han registrado 157 presidentes municipales en funciones, electos y ex presidentes municipales agredidos.

Por ello, el alcalde manifestó que se deben de buscar las estrategias necesarias para reducir la violencia y con ello también reducir las amenazas a los presidentes municipales, debido a que los “delincuentes estén empoderados, pero para eso hace falta todo un trabajo pero con la medidas que se han tomado recientemente se puede concretar una estrategia a nivel nacional”.

“El gobierno federal con la Guardia Nacional puede ayudar y tener mayor presencia permanente”, refirió.

La ANAC informó que los estados donde se han registrado un mayor número de presidentes municipales asesinados son: Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero y el Estado de México.