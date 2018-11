Superdelegados son una amenaza: Coparmex

Entrevistado en el marco de la 80 Asamblea de Coparmex Chihuahua, en la que ratificó al frente de dicho centro empresarial a Federico Baeza Mares, advirtió sobre el riesgo de una regresión al centralismo político debido a algunas iniciativas o decisiones que ha anunciado el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Celebramos que México haya logrado consolidado el pasado 1 de julio su democracia electoral, sin embargo el gran reto que tenemos es preservar, ahora que esta por iniciar el nuevo gobierno federal, los valores esenciales de la democracia como el federalismo, la real división de poderes, y el respeto y preservación de la libertad de expresión, valores que parece que se ven amenazados o en riesgo por ciertas decisiones o actitudes que ha tomado el gobierno entrante”, señaló.

Por otra parte, mencionó que durante los últimos dos mese el sector patronal ha observado “algunas señales que francamente nos alarman, desde decisiones irracionales como la anunciada suspensión de las obras de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, hasta la realización de consultas como la llevada a cabo durante el fin de semana que se apartan del Estado de derecho y que son realmente una traición a la verdadera democracia participativa”.

Foto: Mauricio Huizar

Al hablar de las consultas populares, reiteró que la consulta nacional llevada a cabo durante el pasado fin de semana constituye la “segunda traición” a la democracia participativa, ya que “claramente son un fraude a la ley, porque no es válido que un presidente electo se escude en que todavía no está en funciones, para sacarle la vuelta y violar la ley”.

“Ya no estamos hablando ni del diseño técnico de la encuesta, que es una vacilada, ni con la falta de representatividad muestral que elige de manera arbitrario dónde sí y dónde no, simplemente que no se respeten los términos que marca la ley ya es algo que descalifica. El presidente puede tomar decisiones que sean de su conveniencia, pero burlar a los ciudadanos diciendo que está haciendo una consulta es una falta a la ética política básica”, declaró.

Respecto a la polémica en torno al tránsito del presidente electo de un discurso anti-militarista durante su campaña presidencial, a otro en favor de mantener a las fuerzas del orden en las calles y crear una Guardia Nacional, consideró que “si el presidente encuentra que una posición política que sostuvo durante su campaña es errónea, qué bueno que recapacite, se vale decir 'me equivoqué', pero lo que parece inaudito es que se niegue a tener el valor civil para reconocerlo”.

Foto: Mauricio Huizar

Así mismo, aclaró que la Coparmex respalda la creación de la Guardia Nacional “con cuidados en su implementación, a la luz del grave problema de inseguridad y corrupción que priva en el territorio nacional, aunque lamentó que el presidente electo pretenda iniciar la “ideologización” de las fuerzas militares.

Por otra parte, expuso que también preocupan al empresariado algunas de las posiciones que ha adoptado el nuevo gobierno en materia de seguridad publica “que atentan contra el federalismo”, como la decisión de nombrar coordinadores estatales de programas sociales en cada uno de los estados del país, ya que “son una amenaza al federalismo.”

Abundó en que de acuerdo a lo difundido durante los últimos días, según el proyecto de ley bajo el cual funcionarían los gobernadores estatales, los gobernadores “pasan a ser meros invitados, y no quienes encabecen los consejos mesas de trabajo que tendrán la tarea de mantener la seguridad pública, por lo que manifestó su respaldo a lo expresado por un grupo de varios gobernadores, como Javier Corral y el electo Enrique Alfaro, quienes mediante un manifiesto público expresaron su rechazo a los “superdelegados”.

Aseguró que el país ha recorrido una “tortuosa ruta” durante los últimos 30 años para transitar del más oprobioso centralismo a un federalismo, por lo que calificó como un “auténtico retroceso” al anuncio de los coordinadores estatales.

“En la parte práctica, es una decisión claramente inoperante, pensar que un solo individuo tiene las aptitudes técnicas, el conocimiento y además el tiempo para poder coordinar las taras de al menos una treintena de delegaciones por estado, es apostarle a la parálisis del gobierno federal y creemos que esta medida tarde o temprano caerá por su propio peso”, señaló el presidente de Coparmex.

Foto Cuartoscuro

En cuanto a los riesgos de la toma de malas decisiones por parte el gobierno entrante, lamentó que el día de ayer haya sido un “lunes negro” para la Bolsa Mexicana de Valores, el segundo y aún menor del registrado tras anunciarse la decisión de cancelar el NAICM, ironizando que “lamentablemente parece que no estamos acostumbrando a los lunes negros”, y reiteró que el llamado de la Coparmex es a preservar la estabilidad.