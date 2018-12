No me preocuparía ganar menos que el presidente: Alcántara Carrancá

Juan Luis González Alcántara Carrancá, compareció ante la Comisión de Justicia, en la que resaltó es necesario un perfil constitucional como el del ministro saliente, José Ramón Cossío Díaz, así como un replanteamiento de las percepciones salariales con respecto a la especialidad, antigüedad y preparación en el cargo.

Ante los senadores integrantes de la Comisión de Justicia, González Alcántara afirmó que “la función es tan honrosa que no me preocuparía ganar menos que el Presidente de la República”, al tiempo que apostó por un modelo en el que se haga diferencia salarial entre los propios ministros, en el que se fije su percepción de acuerdo con su experiencia profesional, académica y su antigüedad en el cargo dentro del más Alto Tribunal. “Yo no veo por qué no podamos revisar también los sueldos del Poder Judicial Federal”, comentó.

“Con relación a los salarios del Poder Judicial, yo creo que es un problema que tendremos que acudir a instancias internacionales a que nos comenten. La cuestión salarial es importante”, añadió el aspirante a ministro, al defender que “debemos ser austeros porque el país es un país principalmente de pobres y no podemos ostentar la riqueza que se presenta en algunos sectores de la sociedad”.

Además, sentenció que más allá del dominio técnico y cuestiones de género, como se ha exigido por parte de diversos sectores de la ciudadanía, la calidad de un juez debe medirse en una escala humana en la que se asegure el mejor perfil para desempeñar el cargo de ministro, ya que mencionó, el juzgador no puede olvidar que sus decisiones generarán precedentes para muchos otros casos que podrán convertirse en regla general y que afectan a personas reales, de carne y hueso.

Recordó que fue hace una década cuando se implementó un modelo de justicia distinto, en el que se apuntó a una impartición de justicia apegada a una interpretación de la constitución con una perspectiva de derechos humanos, lo cual ha implicado dijo, la consolidación de nuestras instituciones democráticas, del orden constitucional, así como de avances en los mecanismos de trasparencia en materia de rendición de cuentas, en el equilibrio de poderes y de la independencia judicial.

Por ello, dijo que el juzgador debe preponderar en sus fallos la máxima interpretación de la Carta Magna como alguna vez indicó el ahora ministro en retiro Cossío Díaz, así como también compartió que debe existir mayor transparencia y accesibilidad en las sentencias para los justiciables y la sociedad en general, el que se “abra paso a un modelo empático al comunicar el sentido de las resoluciones”.

El doctor en Derecho por la UNAM, destacó que se suma a la creación de un Tribunal Constitucional, el cual deberá enfocar su ejercicio en la interpretación de la Carta Magna y contar con una independencia y equilibrio tal, que evite un enfrentamiento entre éste y un posible Tribunal Supremo, al evadir una colisión que perjudique la “buena vida y el buen funcionamiento”.

Sobre el mecanismo de elección de los ministros, consideró que deberían ser los senadores quienes emitan una convocatoria y elijan qué candidatos son aptos y cuáles no al cargo dentro del Pleno de la Suprema Corte, con lo que se eliminaría la intervención del Ejecutivo Federal en su designación como indica el Artículo 96 constitucional.

Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en labores civiles, comentó que no comparte la idea, aunque dijo es necesaria en momentos como el que vive actualmente el país, donde las policías locales se ven afectadas por la corrupción e ineficacia en la actuación de sus labores contra la violencia que atañe al país entero.

Cabe mencionar que los senadores representantes de las bancadas del PRD y el PAN, no estuvieron presentes ante la comparecencia del aspirante a ministro, Juan Luis Alcántara, por lo que Eduardo Murat, senador del PVEM lamentó su inasistencia a lo que calificó como un ejercicio democrático de la más alta importancia para el país, aunque Damián Zepeda estuvo presente a título personal.