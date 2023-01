Suspende Cámara trámites de registro para elección de Comité calificador y para Consejeros del INE

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que quedan suspendidas todas las etapas consideradas, tanto de la convocatoria, como del proceso de integración del Comité Técnico para la selección de los consejeros electorales.

Mencionó que será el Pleno de la Cámara de Diputados quien determine, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, en tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas.

Tras la reunión de la Jucopo, los integrantes hablaron sobre la sentencia del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación, respecto a la integración del Comité Técnico de Evaluación para la Selección de los Consejeros del INE.

Ignacio Mier mencionó que los caminos a los que acaba de votar por unanimidad la Jucopo, primero, es que se va acatar la resolución del TEPJF y será el Pleno de la Cámara quien se pronuncie.

No podrá ser a través de un periodo extraordinario, señaló Mier Velazco, advirtió que se tienen tiempos y normalmente el proceso de renovación de las vacantes de consejeros electorales que concluyen su periodo se llevan de 42 a 46 días, pero si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento.

Adelantó que van a incorporar las propuestas que están haciendo Movimiento Ciudadano y la otra ruta es, considerar que el Tribunal Federal Electoral hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución general de la República y una violación e intromisión al Poder Legislativo, a través de la Cámara, de Diputados y por esa razón se va a iniciar el camino jurídico, “que nos permita que se le ponga un límite al Tribunal y vamos a utilizar la ruta jurídica”.

Adelantó que la Cámara presentara una ruta jurídica, que puede ser desde el amparo indirecto, la controversia constitucional y en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal, como el de prevaricato; alejarse de su obligación que tienen los juzgadores. “Podríamos también recurrir a la Judicatura Federal para sanciones de carácter administrativo y en su caso juicio político”.

El coordinador de los morenistas Ignacio Mier, aclaró que van acatar la resolución del Tribunal, pero se lo reiteré a los coordinadores y a las vicecoordinadoras que la sentencia ordena al Pleno de la Cámara, no a la Jucopo; entonces no podemos tomar nosotros atribuciones que le corresponden al Pleno.

Advirtió que será la Mesa Directiva quien tiene la función legal, “por eso lo vamos a auxiliar y le vamos a presentar una propuesta a través de la dirección jurídica”. La Junta de Coordinación Política es el órgano superior de gobierno que tiene la Cámara, pero la representación legal la tiene la Mesa Directiva.

Mier Velazco manifestó que la suspensión de este trámite para los Consejeros del INE es porque hubo una revisión puntual, minuciosa; “yo lo propuse a la Junta que no tomáramos una decisión sobre las rodillas, que se hiciera una revisión puntual, los abogados de la Cámara, los abogados de los grupos parlamentarios y todos fuimos coincidentes en que la sentencia no está dirigida a la Junta y la Junta no puede asumir como suya una sentencia que está dirigida exclusivamente al Pleno de la Cámara”.

“Se suspende hasta que el Pleno se pronuncie. No se publicará hasta en tanto…Y lo que he venido sosteniendo, ya la apreciación no del presidente de la Junta de Coordinación Política, del coordinador de Morena, es algo que ya lo teníamos nosotros previsto, que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México”.