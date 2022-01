Pospone SCJN discusión de revocación de mandato por falla en aire acondicionado

La Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer la discusión sobre la modificación de la pregunta para la consulta de Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo federal, debido a una falla en el sistema de aire acondicionado en el Pleno.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar informó durante la sesión de este lunes, que por cuestiones de seguridad pospondrían la sesión, para reanudarla hasta mañana, martes, por lo que quedó pendiente el polémico proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, con el cual se pretende acortar la pregunta para la consulta.

"El aire acondicionado del Salón del Pleno de la Suprema Corte tuvo una falla técnica que provocó se expidiera vapor concentrado; ello, sin que se comprometiera en algún momento la seguridad de la salud", agregó el comunicado.

Antes de que se pospusiera la discusión de dicho proyecto, los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez, lograron manifestarse a favor del proyecto de Pardo Rebolledo que perfila darle claridad a la pregunta.

Dicha pregunta, actualmente señala: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, sin embargo, el proyecto del ministro Pardo propone acortarla y que simplemente diga solo si se le quiere o no revocar el mandato al presidente y que se le quite “que siga en la presidencia hasta que termine su periodo”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en días pasados que no se opone a que se acote la pregunto y que lo importante es que se realice la consulta.

“Yo no me opongo, que lo resuelvan, yo lo que quiero y ya se logró y esto sí me da mucho gusto: ya se va a establecer el método de la revocación, es único”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que “por primera vez se va a aplicar este método, es lo que me tiene muy contento independiente del resultado porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático para que el pueblo ponga y quite, que no sean las élites”, expresó.

De acuerdo con un comunicado de la SCJN, se precisó que, durante la sesión del este lunes, 31 de enero, el aire acondicionado del salón Pleno de la Suprema Corte tuvo una falla técnica que provocó que se expidiera vapor concentrado en el lugar. “Ello, sin que se comprometiera” en algún momento la seguridad o la salud de los ministros”.

Asimismo, la Suprema Corte recalcó que, en atención a los protocolos de seguridad sanitaria por la pandemia generada de COVID, que ordenan la adecuada ventilación de espacios cerrados, el ministro Presidente Arturo Zaldívar levantó la sesión del Pleno del Alto Tribunal.

Finalmente, señala que la falla técnica ya está siendo atendida y se espera que el día de mañana, 1° de febrero, se pueda reanudar la discusión del asunto listado para ser analizado y resuelto por el Pleno de la SCJN.