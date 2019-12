Empresas serán bloqueadas si violan el T-MEC: Seade

Los cambios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permitirán el bloqueo de exportaciones de una empresa de la región que incurra en violaciones por más de dos ocasiones a los nuevos acuerdos laborales, suscritos por estas tres naciones.

Así lo explicó en el Senado de la República Jesús Seade Kuri, subsecretario y negociador para América del Norte, quien detalló que será a través de paneles y no por inspectores, como se temía, y que serán integrados por tres personas encargados de resolver problemas con respecto a libertad sindical, elección de la representación, aprobación de contratos nuevos y de modificaciones de contratos.

Finanzas T-MEC instaurará Comité del Medio Ambiente

Señaló que este caso se dará solo en caso de que una planta viole estos preceptos hasta en tres ocasiones. De acuerdo con este nuevo mecanismo se establece que,q si el panel determina que existe una falta, la penalidad será la suspensión del tratamiento arancelario preferencial para las mercancías manufacturadas, de continuar se estiman sanciones sobre los productos.

Después de la reparación, las consultas continuarán a fin de garantizar que se subsane la falta, si como resultado se estima que se cumplió con la reparación de la falta se podrán eliminar todas las medidas antes tomadas.

Para este proceso, el mecanismo de solución de controversias contempla un periodo de 85 días para llegar a un entendimiento mutuo a partir de que se notifica una aparente violación al T-MEC.

En este sentido, señaló que una vez que llega la denuncia, se tienen 55 días para resolverlo, aunque dijo en realidad son 85 días, ya que detalló, en Estados Unidos irremediablemente esta denuncia se tiene que enviar al representante comercial, que por ley implica 30 días de análisis y consulta con agencias a fin de determinar si este recurso tiene mérito.

Sobre el panel, informó que este estará integrado por tres integrantes: dos que serán elegidos por México y Estados Unidos, donde el país vecino al norte elige al mexicano, mientras que México escoge al representante estadounidense. Todos ellos de una lista de panelista potenciales nombrados por cada uno de estos países.

Para el tercero Mexico y Estados Unidos tendrán que ponerse de acuerdo para seleccionar al presidente de este panel que será un canadiense forzosamente. En caso de no llegar a un común acuerdo su selección se hará por sorteo, “se echarán un volado y quien gane el volado va a escoger al presidente”, detalló.

En este sentido, comentó que México pondrá preferencia en perfiles provenientes de la OIT, pues dijo, “tienen experiencia en el aspecto comercial como en lo laboral”.

Sesión permanente

Luego de denunciarse un intento de aprobación en fast track y sin conocer los cambios al adendum del T-MEC por la oposición en el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, admitió que se le ofreció la entrega del protocolo de enmiendas antes de las 19:00 horas de este miércoles.

Por ello, ofreció -acompañado del grupo parlamentario del PAN- una reunión de las comisiones dictaminadoras, a fin de comenzar el análisis y que este acuerdo se ponga a disposición del pleno de los senadores este mismo jueves, antes de concluya el periodo ordinario de sesiones.

Asimismo, Vasconcelos y Cruz convocó al subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, en punto de las seis de la tarde para que respondiera a los cuestionamientos que tuvieram los legisladores en la materia.

Finanzas Publican cambios al T-MEC con enmiendas en siete apartados

“Yo estoy a la espera de este documento. Se me ha ofrecido para alrededor de las seis o siete de la tarde. Convoquemos a una reunión, con las comisiones unidas que tiene que ver con el tema, a las seis de la tarde, si a esa hora ya llegó a la cancillería el texto oficial del adendum, en ese momento iniciamos su discusión”, comentó desde su curul.

En otro caso, añadió, nos declaramos en sesión permanente y así empezaríamos a estudiar el documento a la hora que llegue.

Señaló que la finalidad es que se aprueben estas modificaciones en la última sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, pues de lo contrario se aplazaría hasta febrero cuando se reanuden sus actividades, y lo cual dijo “por una parte, enviaría una mala señal a la Cámara baja del Congreso Norteamericano y también al Parlamento Canadiense, y por otro lado, lado también para la actividad económica mexicana para la creación de certidumbre en México.

“¿Por qué posponer por prácticamente dos meses la ratificación de este adendum, si es que hay un acuerdo básico para aprobarlo?”, cuestionó el senador de Morena, al criticar y recordar que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión asistieron a Palacio Nacional para su firma.

Estas declaraciones se enfrascaron en el reclamo de la senadora del PRI, Vanessa Rubio, quien consideró de inaceptable que el Senado no conozca este documento, cuando los legisladores estadounidenses incluso os tienen publicados en una plataforma digital de libre acceso.

“Desafortunadamente y penosamente el Senado no lo tiene ese texto, no se les ha presentado de manera formal, por lo que se preguntó que cómo se pretende que los senadores mexicanos hagan el análisis de este importantísimos instrumento si no cuentan con el texto”, criticó.