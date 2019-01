Tatiana Clouthier rechaza mando militar en Guardia Nacional

Ciudad de México. - Ante la crítica del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH), Luis Raúl González Pérez en cuanto a que era una simulación la propuesta presidencial de no militarizar a la Guardia Nacional, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Tatiana Clouthier aseguró que es falso que se finja escuchar a la sociedad, y agregó que ella está en contra de la militarización de dicha corporación, e incluso destacó que está en favor de que la Guardia sea encabezada por un mando civil y la temporalidad de la corporación sea de 3 años y no de 5, como está planteada en origen.

“Aquí le digo al presidente de los Derechos Humanos, no hay simulación, aquí no hay simulación legislativa y al contrario agradezco lo que usted nos ha puesto en la mesa, porque parte de lo que tenemos el día de hoy, en estas mesas, tiene y obedece al que no queremos simular”, apuntó la legisladora lopezobradorista.

Al señalar esto, Clouthier agregó que coincide con las organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos en cuanto a que rechaza la militarización de la Guardia Nacional, indico, “yo si voy claramente por esta parte de un mando civil, no un mando militar por ningún motivo, y si esta temporalidad tuviese que estar, yo no veo posible una temporalidad mayor a 3 años, y lo pongo por varias vertientes: el tener cinco años el mando militar, estaría hablando inclusive, de poder decir que el mando militar es el que va terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala”, concluyó.

Política Gobernadores coinciden en crear la Guardia Nacional, pero acotada

Sociedad No militarizar la seguridad pública nacional: FENAMM