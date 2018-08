Tatiana Clouthier le dice “no” a AMLO en la Subsecretaría de Gobernación

"No es renuncia porque nunca tome el puesto, solo el encargo", declaró Tatiana Clouthier a El Sol de México tras confirmar que no aceptó la propuesta de ocupar la Subsecretaría de la Secretaría de Gobernación en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador y seguir con su proceso de registro como diputado federal de Morena.



Clouthier obtuvo una curul como diputada plurinominal federal por Morena en la 64 Legislatura que arrancará funciones el 29 de agosto.



Quien fuera coordinadora de campaña de AMLO durante las elecciones, decidió no tomar el cargo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles.

El motivo es personal, pues desea estar cerca de su familia que radica en San Pedro, Nuevo León.

Previamente en entrevista con Milenio Televisión, Clouthier coincidió con lo expresado a este diario: "No puedo renunciar a lo que no tengo… me hizo la invitación como parte del proceso de transición a través de la Secretaría de Gobernación y soy también diputada".

“Habremos de estar anunciando lo que se tenga que anunciar, pero tenemos que caminar con los procesos, no podemos dar el segundo paso cuando no hemos dado el primero… vamos viendo qué es lo que va dando en el camino”, refirió.