Te explicamos el conflicto interno de Morena

Este fin de semana la crisis del partido Morena se agudizó con la destitución de Yeidckol Polevnsky como presidente nacional de este partido en funciones.

Cuatro grupos se pelean el control de la dirigencia nacional del partido: Polevnsky, Gabriel García Hernández, jefe de los superdeleagos, quien apoya a Bertha Elena Luján y a Alfonso Ramírez Cuéllar; Ricardo Monreal impulsa a Alejandro Rojas y Mario Delgado también tiene una corriente interna.

¿Cómo comenzó todo?

El conflicto interno de Morena tiene su raíz en la convocatoria de agosto de 2019 a un Congreso Nacional Ordinario, donde se definiría la ruta para la renovación de la dirigencia nacional del partido político. Militantes impugnaron este proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó la depuración del padrón de militantes de este partido.

La sentencia se resume así:

El Tribunal determinó que la convocatoria violaba los estatutos de Morena, principalmente en el tema del padrón de militantes.

Se hizo indebidamente un corte del padrón de afiliados con fecha del 20 de noviembre de 2017.

Se interpretó de forma inexacta los estatutos de Morena respecto a las fechas del cierra del registro de afiliados.

El TEPJF determinó que el padrón con el que se buscaba realizar el Congreso carece de confiabilidad, certeza y certidumbre.

Se incumplió el deber de credencialización

El 26 de enero de 2020, se celebró el Congreso Nacional Extraordinario, convocado por la morenista Bertha Elena Luján, en donde se designó como presidente interino al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino y a nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Bertha Luján. Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Se están haciendo tantas acciones incorrectas, por quererse adelantar o pasarse de listos; se quieren quedar con el partido”, dijo Polvensky en referencia al bloque opositor que encabeza Bertha Luján, ligada a Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados.

Y agregó: “¿Qué sucede? Que hay compañeros que vienen de diferentes organizaciones, a lo mejor muchos de movimientos, que no están acostumbrados a la rigidez de la legalidad, de un Estatuto. Nosotros en el momento que decidimos convertirnos en partido aceptamos cumplir las leyes electorales”.

Yeidckol Polevnsky. Foto Cuartoscuro | Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fundó este partido y una vez que asumió este cargo solicitó licencia a su militancia, aseguró que "no hay línea" de Palacio Nacional para definir al dirigente de Morena.

"No soy jefe de partido ni jefe de grupo ni jefe de camarilla, me gustaría no solo ser Jefe de Estado, sino ser Jefe de Nación, pero no meterme en eso. Sí hablar con todos", reiteró ayer durante su conferencia de prensa habitual.

Alfonso Ramírez Cuéllar. Foto Laura Lovera | El Sol de México

El presidente interino designado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, solicitó licencia como diputado federal para dedicarse de tiempo completo al partido.

“Voy a sacar a Morena del marasmo. Lo voy a echar para adelante con actitud unitaria, tratando de llegar a los consensos y a todos los acuerdos en los que necesario”, afirmó.





Con información de Alejandro Suárez, Abigaíl Cruz y Bertha Becerra