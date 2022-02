Ted Cruz pide presionar a EU frenar violencia contra periodistas en México

El senador republicano por el estado de Texas, Rafael Edward, mejor conocido como Ted Cruz, pidió este jueves al presidente estadounidense, Joe Biden, presionar a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para frenar la violencia contra periodistas.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, el legislador dijo que el presidente López Obrador está impulsando las agresiones contra los periodistas a través de su discurso estigmatizante por lo que pidió a la administración Biden tomar las medidas necesarias para revertir esa tendencia.

The accelerating breakdown of Mexican institutions and the rule of law under López Obrador is a threat to US national security.



Today, I pressed the Administration on the need to do more to stop and reverse this deadly trend.

"La ruptura del estado de derecho al sur de la frontera pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, desde el combate al narcotráfico hasta la migración irregular", señaló el legislador durante su intervención en el Senado.

Asimismo, Cruz refirió el ambiente que enfrentan políticos y periodistas en México es el más letal que se ha registrado, y anotó que en 2020 el país tuvo el mayor número de asesinatos de comunicadores en todo el mundo.

"Sólo México acumuló una tercera parte (de los periodistas) asesinados" durante 2020, recalcó el senador.

En el mismo sentido, refirió el reciente caso de la confrontación entre el presidente López Obrador con el periodista Carlos Loret de Mola.

"El viernes (el presidente) usó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas de más alto perfil en México [...] el presidente exhibió información financiera privada y pidió que las autoridades los investigaran, en lo que parece un complaciente y abusivo uso del poder".

Por otro lado, el senador por Texas recordó la violencia registrada durante el último proceso electoral que se vivió en el país, recordando que una gran cantidad de candidatos fueron asesinados y varias decenas más se vieron obligados a retirarse de la contienda.

"Desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020, más de 80 políticos fueron asesinados por el crimen organizado y más de 60 renunciaron a su candidatura", señaló.

Por último, Ted Cruz cuestionó cuáles son las acciones que la administración del presidente Joe Biden está tomando para hacer saber a los gobernantes mexicanos que su comportamiento está minando el estado de derecho y pone en riesgo la seguridad estadounidense, así como la relación bilateral.

En respuesta, el responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró a Cruz que la administración de Joe Biden ha expresado al gobierno mexicano en variadas ocasiones su preocupación por el asesinato de periodistas y otros miembros de la sociedad civil, como políticos y activistas, así como la necesidad de protegerlos.

La postura de Cruz se suma a la de otros legisladores de Estados Unidos, particularmente sobre el clima de violencia que enfrentan los periodistas en el país; apenas el 8 de febrero el demócrata Tim Kaine y el republicano Marco Rubio dirigieron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiendo que se inste al gobierno mexicano a mejorar los esfuerzos para proteger a los comunicadores.