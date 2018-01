Temas de interés público están en manos de la Suprema Corte

Para 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá temas de interés público como la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el polémico caso de los Porkys de Veracruz, las probables impugnaciones por la publicación de la Ley de Seguridad Interior y el homicidio de una estudiante de la UNAM.

Los ministros también definirán casos relacionados con el estadio del club de futbol León, el megaproyecto Eólica del Sur de generación de energía eléctrica en Oaxaca, el debate sobre el bloqueo de cuentas bancarias y la legalidad de las fotomultas en la Ciudad de México.

Especialistas advierten que ha habido casos en que la Corte ha actuado no óptimamente hacia la sociedad, por lo que en temas tan delicados como la Ley de Seguridad Interior; “amerita que la Corte tome un papel de no subordinación hacia las autoridades federales y el Ejecutivo federal, sino se convierta en un poder que vaya cambando las situaciones de violación a derechos humanos, porque de no atender las situaciones que vamos a vivir en 2018, ¡cuidado! porque se puede llegar a niveles de violencia y manifestaciones de la ciudadanía”.

En el primer mes del año, la primera sala deberá resolver el amparo en revisión que presentó el narcotraficante, Rafael Caro Quintero contra diversos artículos de la Ley de Extradición y del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en específico la orden con detención provisional y su duración de 60 días.

El amparo en revisión 528/2016 fue turnado a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien deberá presentar un proyecto de resolución.

Otro de los casos que abordara la Corte es el denominado Los Porkys donde los ministros analizarán si ejerce o no facultad de atracción para conocer del amparo que solicitó Diego Cruz Alonso, contra el auto de formal prisión que se le dictó por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia contra la menor Rosa Daphne Fernández Pérez.

Tocará al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, elaborar un proyecto en el que se analizará si se otorga amparo a Luz Guadalupe Gochi Vera, madre de Karen Sánchez Gochi, estudiante de la licenciatura de Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que fue violada y asesinada por Mario Enríquez Pérez quien recibió sentencia de 35 años de prisión, pero que la familia pide se que incremente la condena ya que su hija fue víctima de feminicidio.

Otro hecho de interés general es el de las comunidades del pueblo de Juchitán de Zaragoza, donde la corte analizará si atrae o no el amparo que presentaron indígenas del pueblo de Juchitán contra la omisión de una consulta libre, así como la obtención del consentimiento al emitir la resolución del cambio de suelo, licencia de construcción del megaproyecto “Eólica del Sur”, de generación de energía eléctrica.

Por su parte, la Primera Sala resolverá el amparo que presentó el Municipio de León, Guanajuato, contra la sentencia que le ordena devolver a la asociación civil Club Social y Deportivo León el inmueble fideicomitido, que es el terreno en la que se encuentran las edificaciones del estadio de futbol de esa ciudad, estacionamiento, oficinas e instalaciones.

También continuará el debate sobre bloqueo de cuentas bancarias, aunque en octubre los ministros consideraron por mayoría la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual permite bloquear las cuentas de indiciados por lavado de dinero que se encuentren en las listas negras de la Secretaría de Hacienda, aún quedan pendientes estudios para confirmar la constitucionalidad de la norma. Por lo que hace a la legalidad de las fotomultas en la Ciudad de México, la SCJN señaló que esta sala reasumió su competencia originaria para resolver si, como estableció un juez de distrito, la imposición de multa con base en una fotografía o video vulnera el derecho de audiencia del presunto infractor.

CORTE DEBE SER UN VERDADERO TRIBUNAL: ESPECIALISTAS

Para el Coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), René Jiménez Ornelas ha habido casos en que la Corte ha actuado no óptimamente hacia la sociedad, por lo que en temas tan delicados como la Ley de Seguridad Interior “amerita que la Corte tome un papel de no subordinación hacia las autoridades federales y el ejecutivo federal, sino se convierta en un poder que vaya cambiando las situaciones de violación a derechos humanos, porque de no atender las situaciones que vamos a vivir en 2018, ¡cuidado! porque se puede llegar a niveles de violencia y manifestaciones de la ciudadanía”.

Refiere que en caso de impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior, los ministros deberán hacer la diferencia, y alertó del riesgo de que los niveles de violencia se repitan. “Los ministros lo deben tener un papel determinante... lo debe tener y actuar en beneficio del país y lasociedad”.