Temas de la conferencia de AMLO del 13 de mayo de 2021

Gobierno investigará supuesta corrupción en Sembrando Vida

El presidente dijo que todos tenemos que ayudar para moralizar la vida pública, al ser cuestionado sobre si el Gobierno toma en cuenta las denuncias ciudadanas.

Al exponerle sobre una supuesta corrupción en el programa de sembrando vida, el mandatario dijo que se investigará y sugirió presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Aseguró que no hay relación de complicidad con nadie, que no hay privilegios y no hay impunidad para nadie en el Gobierno, “ni para mis familiares, ni para mis hijos, para nadie, el que comete un delito tiene que ser castigado sea quien sea”.

El mandatario dijo que aunque recorre los pueblos y supervisa el programa de Sembrando Vida, “el programa de reforestación más importante del mundo”, no conocía el caso de corrupción en el que personas o familias crean empresas fantasmas para obligar a los campesinos a comprar herramientas a costos altísimos.

