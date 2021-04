Temas de la mañanera de AMLO del 28 de abril

Excesiva y antidemocrática, la decisión del Tribunal sobre Félix Salgado y Raúl Morón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue "excesiva y antidemocrática" la decisión del Tribunal sobre cancelar las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

"Considero un exceso lo que aprobaron los magistrados del TEPJF es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana".

Sin embargo, advirtió que ese fallo, que calificó como arbitrario, conlleva un componente adicional, "es un acto de provocación".

"Lo que quieren es subvertir el orden, legal, la paz, la tranquilidad; entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia", pidió.