Temas de la mañanera de AMLO del 31 de mayo de 2021

Presidente pide a medios de comunicación no preguntar de temas políticos

López Obrador pidió a los reporteros que asisten a las conferencias matutinas no preguntar ni hablar de temas políticos electorales, debido a que este miércoles concluyen las campañas.

“No lo hemos hecho pero que no caigamos en la tentación, como es natural y no es nada extraño en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo, tenemos que actuar con mucha responsabilidad y serenidad”, dijo el mandatario.

“Ojala que no me pregunten sobre ese tema que no se mencionen a personas”, apuntó el mandatario y pidió no utilizar esa plataforma para hablar de algún candidato o partido político hasta la próxima semana.