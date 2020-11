Tenemos estabilidad económica ante cualquier resultado en EU, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene estabilidad económica y financiera ante cualquier resultado en las elecciones de EU este martes.

“Estamos seguros de que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera; nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”.

En conferencia de prensa, dijo que México será respetuoso y esperara para “no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido”.

Petición de explicación sobre investigación a Cienfuegos

Aseguró que tras las elecciones de Estados Unidos se pedirá una explicación sobre las investigaciones que se realizan al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos por supuesto narcotráfico.

El mandatario expuso que prefiere esperar para saber los detalles de las indagatorias a que pase el proceso de elecciones en la Unión Americana para que el tema no se convierta en un asunto electoral.

"El presidente Trump ha sido respetuoso no se ha interferido, no se ha participado en acciones encubierto, no han habido acuerdos para que las agencias extranjeras interfieran en nuestro país pero hay que aclarar temas, solo hay que esperar que pasen las elecciones", explicó.

Con información de Juan Pablo Reyes