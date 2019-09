"Tenemos un partido firme y claro", Alito afirma que el PRI no está desmoralizado

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el tricolor no es un partido de oposición desmoralizado, "tenemos un partido firme y claro, tenemos carácter sabemos perder y ganar estaremos en la competencia para señalar la incapacidad de este gobierno en el tema económico, de salud y seguridad".

Durante su primera conferencia de prensa como presidente del PRI dijo que las elecciones comienzan en 2020.

Política AMLO afirma que sus adversarios están moralmente derrotados

"Estamos firmes y preparándonos para tener perfil de hombres y mujeres honesto, en 2021 hay elecciones en 15 estados y se renovaran mil 921 ayuntamientos, estamos preparándonos con el ánimo revolucionario y por eso es importante cuidar las libertades que hemos ganado".

Moreno recalcó que el Revolucionario Institucional no cree en fórmulas mágicas, “sabemos de la responsabilidad que implica gobernar, por eso vemos con preocupación el rumbo que lleva el país, con falta de claridad, poder centralizado, falta de humildad, no hay un proyecto de país claro y definido, y el exceso de triunfalismo no les ha permitido ver con claridad la realidad del país”.

Alejandro Moreno debatió las cifras que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Informe de Gobierno.

Dijo que, por ejemplo, en el periodo de enero a julio de 2018 con Enrique Peña Nieto, se crearon 530,789 empleos, mientras que de enero a julio de este año sólo se crearon 306,014 empleos.

Si bien refiere que el presidente señala que los partidos le cuestan mucho al pueblo, detalló que el programa sembrando vida se destinan 15 mil millones de pesos, 44 mil millones en jóvenes construyendo futuro, 160 mil millones en la construcción de la refinería Dos Bocas y 184 mil millones en la construcción del tren maya.

Asimismo, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Afirma que mientras en 2013 hubo 27 mil 562 proyectos de infraestructura, en 2019 dolo hubo 6 mil 321, y sólo el 77.4 por ciento de las licitaciones son directas, 15.9 abiertas y 6.7 sin definir.

Política PRD construirá un país en paz, "sin calificativos, sin etiquetas"

Recalcó que de los 10 millones de jóvenes "ninis" sólo 900 mil (8 por ciento) están en el programa jóvenes construyendo.

Por otra parte, dijo que el PRI hará alianzas con los ciudadanos para encabezar las causas sociales. Mientras que, en las cámaras, dijo construiremos acuerdos legislativos, "pero eso se hace con votos, quien tiene la responsabilidad de convocar al diálogo y ceder es el partido en el Poder".

Recalcó que, si bien en los procesos electorales están listos para ir solos, en algunas regiones no se descarta que hagan alianzas con otras fuerzas políticas.

Finalmente, el dirigente dijo que el PRI se encuentra en plena renovación, por lo que advirtió que quien haya faltado a la ley se procederá en su contra, “no vamos a solapa ningún acto de corrupción al interior del partido no podemos pagar por actos de unos cuantos".