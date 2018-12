Tengo las riendas del país: López Obrador

En su tercer día de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que empieza bien su gobierno con las riendas del poder en sus manos, a la vez que anunció una reducción en los homicidios dolosos, de un promedio de 80 a 50 diarios entre el 1 y 2 de diciembre.

"¿Cómo empezamos?, bien, tenemos las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos", sostuvo desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Aunque el primer balance oficial estará listo hasta la siguiente semana, informó que de acuerdo a los reportes estatales se cometieron 100 homicidios en promedio durante los primeros dos días de gobierno, lo que registra una baja en este delito.

Durante los últimos meses del 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se estuvieron reportando alrededor de 80 homicidios diarios.

“Se redujo el número de homicidios, de acuerdo al informe que tenemos, aunque aclaró, se está verificando la fuente, el promedio es 50 homicidios diarios ese es el informe general”, informó.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Pese a que la oposición “esperando que se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el gobierno”, el presidente de México reiteró que no negociarán con el narcotráfico, mantendrá bien marcada la línea entre autoridad y delincuencia, incluso aumentará la legitimidad de su administración.

Acerca de acuerdos con la delincuencia, nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo ilegal. Tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia. Cuando ya no hay esa frontera, ya no existe la autoridad y vamos a procurar que se respete a la autoridad

Detalló que ya desplegaron 35 mil 745 elementos de la Policía Militar, Naval y Federal en 150 de las 266 coordinaciones regionales de seguridad que se instalarán en todo el país para atender la incidencia delictiva, además, se están fortaleciendo con elementos policiacos estatales y locales.

Además, dijo que en los estados ya se instalaron 29 coordinaciones estatales, aún falta que se instalen en Jalisco, Sonora y Baja California Sur.