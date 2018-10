Ordenan sancionar a Mexicanos Primero por spot de ¿Y si los niños fueran candidatos?

El Tribubal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cambiar la sanción contra Mexicanos Primero por la difusión del spot "¿Y si los niños fueran candidatos?", para que no se quede sólo en amonestación pública, sino que se actualice a algo más alto.

Política "Mosquita muerta, cínico corrupto", responde Anaya a Meade tras ser llamado vulgar ladrón

Con votación dividida, la mayoría de los magistrados electorales aprobaron el proyecto de Indalfer Infante, quien consideró que el spot donde aparecen cuatro niños y una niña con los nombres de los candidatos presidenciables hablando de la reforma educativa constituyó una violación al artículo 41 constitucional que prohibe a particulares contratar propaganda electoral.

Entre quienes votaron a favor del proyecto estuvo la magistrada presidente Janine Otálora Malassis, quien dijo que el hecho de caracterizar a los niños como los candidatos presidenciales y que hablaran de la reforma educativa, en ese entonces tema de campaña, demostraba que en el fondo es un spot de propaganda.

Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdez dijo que al no contener frases como "Vota por" o "No vote por" no es propaganda electoral.

Política Echar abajo la reforma: así el decálogo de educación que propone AMLO

Política Fepade debe investigar a empresarios: Santiago Nieto Castillo