TEPJF propone crear figura de mediador electoral

Cancún.- Para resolver conflictos de derechos políticos electorales de manera más expedita y sin judicialización, la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, propuso la creación de la figura de Mediador Electoral.

“Me parece que esta figura es lo que nos permitiría avanzar, bajar la judicialización de los asuntos y quizá podría verse esta figura a novel de sistema normativo o juicios donde pueda resolverse por medio de la mediación”, dijo durante su participación en la plenaria de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral.

Otálora Malassis explicó que esta figura le quitaría carga de trabajo a los tribunales electorales, por ejemplo, se podrían canalizar los conflictos internos de los partidos, los cuales llegan a saturar al sistema en temas como la selección de candidatos.

La propuesta incluye que la selección de este Mediador Electoral sea por parte del Estado Mexicano, pero con plena autonomía para garantizar imparcialidad en sus decisiones que serían vinculantes.

Este modelo no sería nuevo, explicó Otálora Malassis, pues ya existe uno muy parecido. Se trata de los Defensores para comunidades indígenas, los cuales comienzan un proceso para intermediación en estas comunidades cuando existen conflictos post-electorales.

“En Oaxaca se creó un sistema de negociación entre las comunidades cuando entran en un conflicto postelectoral. Aquí tienen que acudir ante la autoridad administrativa, no jurisdiccional y primero agotar esta vía de diálogo interno dentro de la comunidad antes de judicializar el tema. Ha funcionado en algunos casos, en otros no, no tiene un carácter obligatorio, es decir que de todos modos cualquier parte puede acudir a una instancia judicial”, añadió.