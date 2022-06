TEPJF ve posible injerencia de AMLO en elecciones de Hidalgo; devuelve asunto a tribunal local

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en referencia a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no violó el proceso electoral en el estado, por lo que devolvió el caso a dicha instancia y pidió lo someta de nuevo consideración.

Al discutir el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno del Tribunal estimó, con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdéz, que el Tribunal de Hidalgo no tomó en cuenta los argumentos presentados por el PRI en contra del presidente López Obrador y propuso devolver la sentencia a la instancia local para que emita una nueva bajo los parámetros normativos en la materia.

El asunto se refiere a los señalamientos que hizo el mandatario federal en su conferencia matutina del pasado 25 de abril donde, sin dar el nombre de la candidata Carolina Viggiano, aseguró que la abanderada de Va por México pretendía quitar las pensiones y destinar ese dinero a la construcción de carreteras.

“En la mentalidad conservadora, de hacendados de la época de Porfirio Díaz, de hacendados esclavistas, esa es la mentalidad que prevalece (que el pueblo es pobre porque no trabaja), por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI, en Hidalgo, no me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores, fue sincera”, dijo en aquella ocasión.

Lo anterior, señaló el PRI, violentó la igualdad de las elecciones en el estado, además de representar un uso indebido de recursos públicos; mientras, el Tribunal local determinó que no fue así, pues el mandatario no llamó al voto por algún otro candidato ni por otro partido.

De esta manera, el proyecto presentado en el TEPJF consideró que el órgano local no tomó en cuenta que la denuncia del Revolucionario Institucional acusó a la crítica del mandatario hacia la candidata y no el llamado al voto hacia otro contendiente lo generó afectaciones en las elecciones en Hidalgo.

“Por lo tanto al resultar esencialmente fundados los agravios del partido recurrente (el PRI), en torno a esa cuestión, se propone revocar la resolución impugnada, para efecto de que el Tribunal local emita una nueva determinación de conformidad con los parámetros normativos y metodológicos”, acordó.









