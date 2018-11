Terminemos con las tribus del PRD: Navarrete

El expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, aseguró que si la transformación del partido es sólo cosmética y no de fondo, existe el riesgo de ir directo a la extinción. Este cambio atraviesa por eliminar las grillas y las llamadas tribus.

“Las divisiones internas, las posiciones encontradas entre las diferentes expresiones políticas, la salida de dirigentes y otros problemas internos son los retos a los nos vamos a enfrentar para transformarnos, para reconstruir al partido, porque no pueden ser cambios cosméticos, de maquillaje, situación con lo que sólo iremos a la extinción a la elección intermedia en el 2021”, precisó en entrevista con El Sol de México.

Además, el senador criticó las prácticas que “nos llevaron a tener gobernadores impresentables y pésimos resultados en gobierno” y, en consecuencia, a perder las elecciones.

Foto: Cortesía

“El problema del PRD no es financiero. El PRD funcionó al inicio de su vida con poquísimos recursos económicos y caminaba como partido. No es financiero el problema del PRD, sino político, de comportamiento ante la sociedad, de actitud ante el nuevo gobierno", subrayó. Aseguró que el sol azteca cuenta con todas las condiciones de reconstruirse y emerger como un partido diferente.

“Pero sólo si es capaz de reformarse internamente y de transformar lo que le ha hecho daño en los últimos años, sólo así será como podrá llegar al partido que fue, la tercera fuerza en el país”, señaló el también exlíder nacional del partido.

“Se debe quitar el control a pequeñas cúpulas que se han formado en su interior que hoy por hoy están al frente del PRD y de todas sus decisiones. Hay que fortalecer los órganos dirigentes partidarios, darle peso, darle representatividad. Hay que acabar con prácticas populares y regresar al trabajo de base en el territorio”, recomendó.

Foto: Cuartoscuro

Agregó que los lugares asignados por corriente política o cuota “ya no dan en este momento, además de que ninguna corriente es homogénea actualmente, hay discrepancias, divisiones, diferencias. Hay una tendencia permanente a decir terminemos el sistema de cuotas, terminemos con las cuotas copulares, porque eso ya no le sirve al PRD”.

El perredista se pronunció sobre los líderes de las diferentes corrientes políticas y quienes sigan mandado en el partido, ya que “son ellos los que se hacen de los cargos y de la dirigencia nacional, ya no pueden ni deben seguir… No pueden seguir decidiendo en este momento”, dijo.

Consideró que el PRD seguirá funcionando sin recursos tan elevados como se venían ejerciendo por la cantidad de militantes y el crecimiento que tuvo.

“Tendremos que bajar a la base, ir a los estados, quedarnos en casas de los dirigentes, comer lo que nos inviten en esas entidades, así lo hicimos, así crecimos y así seguiremos, incluso, debemos seguir trabajando en el edificio donde empezamos, en Monterrey 50, para qué queremos uno más grande como el de Benjamín Franklin”, admitió.

Este edificio que piensa comprar / CUARTOSCURO

El Sol de México publicó en su edición impresa del sábado 3 de noviembre un dictamen contable del sol azteca, en donde se documenta su quiebra técnica, ya que tiene un boquete financiero de 998 millones 182 mil 133.37 pesos, por la reducción de sus prerrogativas y el descalabro electoral.

Además las autoridades hacendarias pueden embargar los bienes del partido por evasión de impuestos desde 2015.

De acuerdo con un dictamen contable del PRD elaborado para argumentar el despido de los 193 trabajadores ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje, al cual tuvo acceso El Sol de México, esta posición financiera negativa pone en riesgo su permanencia política.

“El partido político se ubica actualmente en una situación de insolvencia financiera, que pone en riesgo incluso su permanencia política por la disminución del flujo de recursos proveniente del erario público, lo que lo imposibilita para hacer frente a sus compromisos de carácter económico. Se presenta en este momento un importe por concepto de pasivos que suman la cantidad de 998 millones 182 mil 133.37”, dice el documento de 32 páginas.

Respecto a la demanda que Interpuso Carlos Ahumada en contra del PRD, Navarrete Ruiz dijo “eso fue un chantaje, no se le debe nada y lo vamos a demandar”, detalló e insistió en que el PRD no cuenta con ningún problema financiero.

Y sobre el despido de trabajadores señaló que no se podrá manejar una nómina tan grande, ni contar con tantas secretarias o chóferes, por la reducción del presupuesto, por lo que adevirtió “debemos seguir con el programa de austeridad, para disminuir gastos y operativamente seguir funcionando”.

Adelantó que en el Congreso Nacional, programado el 17 y 18 de noviembre, se definirá la postura que el PRD asumirá con el nuevo gobierno.

Se definirá el partido de oposición. Argumentó que “deberá ser un instituto político que sea un polo atractivo para los ciudadanos, pero también para aquellos mexicanos que no se sientan representados en el actual gobierno u otros partidos políticos”.

“El PRD debe de ser una oposición firme y constructiva, una oposición firme porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aún no ha tomado el cargo y muestra ya un autoritarismo presidencialista que no le conviene a México y por otro lado constructiva porque no podemos ser una oposición que a todo diga no, a ultranza sino que haya una interlocución. No podemos permitir que llegue alguien a aplastar a las instituciones, a los medios de comunicación, el PRD trabajo mucho para no limitar las libertades y conquistas ganadas y ahora con el nuevo gobierno no debemos de permitirlo”, dijo el perredista.