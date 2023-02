TFJA revoca inhabilitación de Rosario Robles para ejercer cargos públicos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la inhabilitación por 10 años a la que fue sujeta la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en septiembre de 2019 por mentir en su declaración patrimonial.

En sesión de este martes, el Pleno del TFJA desechó de manera unánime la sanción interpuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y le ordenó a dicha dependencia emitir una nueva, acorde a lo que establece el último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Con esto, la Secretaría puede inhabilitar a la exfuncionaria por un periodo no mayor a cinco años, por lo que en caso de alcanzar la sanción máxima no podría ejercer un cargo público antes de 2024 y no hasta 2029, como originalmente se sostuvo.

El caso discutido esta tarde se remonta a 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, concluyó que la exfuncionaria mintió en su declaración patrimonial.

Dicha dependencia aseguró que la implicada en el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” no informó sobre una cuenta bancaria en la que poseía poco más de dos mil pesos y que a la postre fue cancelada por la propia institución debido a que no presentaba movimientos.

Antes de hoy, en julio del año pasado, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa falló en este asunto a favor de Rosario Robles y le otorgó la protección judicial en tanto el TFJA resolvía el asunto de fondo.

En aquella ocasión, la exsecretaria se congratuló de la decisión de los magistrados y todavía presa en Santa Martha Acatitla se dijo más cerca de “la verdad”.

“Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha tapado con un muro, el de la justicia. (Esto es) un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

El de hoy, es el segundo fallo judicial a favor de la extitular de Sedesol en seis meses. El primero fue en agosto pasado cuando un juez de Control ordenó el cambio de medida a la que estaba sujeta, dejándola seguir su proceso en prisión domiciliaria.

Además, este viernes podría tener una tercera resolución a su favor, cuando se presenta a la audiencia en el Reclusorio Sur, en la que el juez determinará si reclasifica el proceso penal en su contra por uno administrativo, lo que la liberaría de volver a pisar la cárcel por el delito de uso indebido del servicio público en el caso de “La Estafa Maestra”.