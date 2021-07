The Economist califica como "cantinfleo" pregunta de Consulta Popular sobre expresidentes

En una nueva crítica hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, The Economist señaló el "cantinfleo" con el que fue redactada la pregunta que se presentará en la boleta de la Consulta Popular sobre expresidentes de México el primer día de agosto.

El medio inglés anotó que el cuestionamiento que plantea Andrés Manuel López Obrador se reduce a si está autorizado o no para llevar a cabo una especie de juicio mediático en contra de cinco de sus predecesores; es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero, más allá de la comparación con la peculiar forma de hablar que popularizó el personaje de Cantinflas, ¿qué es lo que realmente dice la pregunta que aparecerá en el referéndum que se realizará en agosto?

En un principio, la pregunta planteada por el presidente López Obrador decía: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Sin embargo, luego de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la consulta, la pregunta fue reformulada de la siguiente manera:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Desde este 15 de julio comenzó a darse difusión sobre el referéndum que se realizará el primer día de agosto. / Foto: Cuartoscuro

En el primer caso, la pregunta era hasta cierto punto clara y cuestionaba el deseo de la ciudadanía de que se investigara si los presidentes anteriores habían cometido algún delito antes, durante o después de su mandato. ¿Entonces por qué se cambió la pregunta si la propuesta del presidente es lo que ha planteado en cada referencia al proceso participativo?

De acuerdo con la Constitución, la obligación de las autoridades es cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en el país; dicho de otra manera, los impartidores de justicia deben iniciar las investigaciones cuando se tenga la sospecha de la comisión de un delito y aplicar las medidas pertinentes en caso de comprobarse las acusaciones.

Teniendo esto en cuenta, la pregunta planteada por López Obrador se contrapone al mandato constitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN encontraron procedente no la pregunta, sino la cuestión a la que desde su interpretación apunta el cuestionamiento; es decir, conocer la opinión de la sociedad sobre si las autoridades deben o no intentar hacerse con elementos para analizar la gestión de los mandatarios.

El problema –y lo que impulsó el cambió en la pregunta– es que la propuesta del presidente no decía eso.

Ahora bien, si se elimina del planteamiento lo que The Economist calificó de cantinfleo, la Suprema Corte pregunta lo siguiente: ¿Está de acuerdo en que se investigue qué impulso las decisiones tomadas en años pasados por servidores públicos, con el fin de garantizar justicia y los derechos de quienes fueran afectados por ellas?

Simplificándolo más a partir de esto: ¿Quiere que se pregunte por qué los funcionarios hicieron lo que hicieron con el fin de que se haga justicia a quienes hayan sido afectados por ello?

No se habla impartición de justicia, porque sería inconstitucional. La pregunta es simple y llanamente si se debe cuestionar el actuar de los expresidentes. No se pregunta de esa manera porque entonces no se habla de posibles consecuencias penales para los predecesores del presidente.

El lenguaje y la sintaxis rebuscada en la pregunta planteada por la Corte obedece sólo a la necesidad de recubrir una oración que en el fondo no pregunta lo que dice que pregunta.

Nota: Según la Real Academia de la Lengua Española, el cantinfleo se refiere a una forma de hablar en la que se dicen muchas palabras, pero no expresa ninguna idea en concreto.