Tienen derecho a hacerlo: AMLO sobre playera de la Santa Muerte

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la polémica generada por el uso de una playera que contiene Santa Muerte con la leyenda "Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador", al respecto, dijo que no hay que meterse en ese tema, pues la consideró que la gente tiene derecho a hacerlo pues hay "libertad religiosa".

"Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad incluso religiosa. se habla de la muerte, pero es Santa Muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México, antes que en cualquier otro país del mundo y se llama libertad religiosa y tiene que ver con la libertad en general”, dijo AMLO.

La imagen de la playera que surgió hace un año, ha sido criticada por opositores del presidente y revivió la polémica que había provocado un TikTok del funcionario Jenaro Villamil, donde presume dicha playera.

En el video, el encargado del Sistema de Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) expresa: “El día de hoy quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor, y la verdad es que un verdadero hombre debería tener siempre esta playera”, dice Villamil en el video de noviembre del año pasado, mientras muestra la playera con la calavera y la leyenda "Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador".

En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe, y también somos libres para no tener tener religión y debemos ser respetuosos de creyentes y no creyentes, y eso es el estado laico. Libertad religiosa. Nada más por la temporada, ahora todo se vuelve nota, pero está bien, porque es debate, porque es polémica y eso es consustancial a la democracia. Nada más que no haya violencia y que no haya agresiones y que sigamos asíremarcó el mandatario.

Asimismo se refirió al proceso electoral y afirmó que marcha muy bien.

“Ya falta poco para la elección, y bien, bastante bien, requete bien, todos, todos bien portados, y hay que procurar y desear seguir de esta manera que el día de la elección sean los ciudadanos, los que libremente decidan, de acuerdo con lo que les dicte su conciencia. Voto libre y secreto, esa es la democracia y es en el mejor sistema político y de gobierno. No hay otro mejor. Los más estrictos dicen el menos malo”, concluyó.