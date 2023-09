Titular de CEAV deja "plantados" a senadores por segunda ocasión

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, plantó por segunda ocasión en menos de una semana, a los senadores del Grupo de Trabajo Plural de seguimiento a la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 extranjeros; argumentando una supuesta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El morenista Rafael Espino de la Peña, integrante de dicho grupo informó que a las 2 de la mañana de este miércoles, la funcionaria envió una comunicación al Senado para informar sobre la reunión a la que fue convocada con el presidente Andrés Manuel López Obrador “para atención a temas concernientes a esta comisión”.

El legislador indicó que es lamentable el doble plantón por parte de la funcionaria para no comparecer, pues se acordó suscribir un extrañamiento contra la funcionaria por no presentarse y acudir a la Junta de Coordinación Política.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, calificó como una burla y una ofensa al Senado este nuevo plantón, tras lo ocurrido el pasado 13 de septiembre, y recordó cuando “se placeaba” por el patio en busca de sus votos para ocupar ese cargo.

Icaza planteó buscar una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para conocer los motivos de este desprecio y falta de intereses por avanzar en la reparación del daño y atención a los familiares de los 40 migrantes fallecidos, así como a las decenas de heridos.

Kenia López, del PAN, dijo que se trata de una afrenta contra el Senado, que muestra el desprecio por las víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez, por lo que también responsabilizó a la titular de Gobernación de la actual crisis migratoria que se vive en el país.

Martha Cecilia Márquez, indicó que este desdén y desprecio de la CEAV muestra que no es apta para atender el tema de las víctimas en el país y en especial de los migrantes que han sufrido abusos o tragedias como la de Ciudad Juárez.

Los senadores del Grupo Plural denunciaron también que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, está presionando y chantajeando con dinero público y apoyos a la víctimas y familiares de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, para que retiren las demandas y los cargos en su contra.

“Están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder a una reparación económica, para dejar en la absoluta impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a las sobrevivientes, es inaceptable, tendría ya Garduño por un mínimo de decoro haber presentado su renuncia, pero, sino que pida licencia para que no sea objeto de este tipo de conflictos”, acusó el senador Emilio Álvarez-Icaza.

Destacó que la propia CEAV ha dicho que “no puede proceder a la reparación del daño porque al día de hoy, y eso se nos informó recientemente, no sabe si la Secretaria de Gobernación, el INM o Relaciones Exteriores han aceptado la recomendación de la CNDH en el caso, y como no sabe, no puede proceder a la reparación del daño”.

Junto con Gustavo Madero, German Martínez y Nancy de la Sierra expusieron que este viernes 22 de septiembre está programada la audiencia del caso en contra del titular del INM donde existe por parte de Garduño “la solicitud de la suspensión condicional del proceso lo que preocupa enormemente”.

El ex ombudsman capitalino, Álvarez-Icaza reconoció que, si bien Garduño está en su derecho, supone un chantaje institucional, “porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de los hechos allí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso, y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses de que Garduño siga en el cargo”.

Afirmó que el titular del INM “es juez y parte. El INM tiene en absoluta condición de vulnerabilidad a las víctimas del incendio de Juárez, es Migración quien paga el hotel donde están los quemados, es Migración quien paga la atención a las esposas que han venido, es Migración quien permite que las esposas vengan, es Migración incluso la que regatea el pago de medicinas”.