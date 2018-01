"Todo México te odia", migrantes se lanzan contra Vicente Fox en Nueva York

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, promueve esta semana con diversas presentaciones en Nueva York un libro de su autoría en el que analiza el impacto que la Presidencia de Donald Trump tiene para los mexicanos.

Fox no fue recibido de buena mandera. Un grupo de migrantes mexicanos se manifestaron contra el expresidente afuera del edificio donde se grabó el programa de televisión "The Breakfast Club".

Los inconformes con su presencia lanzaron consignas como "¡Ratero, traidor!" y "¡Todo México te repudia!".

Además colgaron pancartas con la leyenda.

"Dile adiós a tu pensión, comes y te vas", "Ratero, traidor", "No se confundan, Vicente Fox fue el Trump mexicano" (Don' t be fooled, V. Fox was the Mexican Trump).

En ese momento, Fox sólo saludó a los manifestantes, y entró al lugar sin detenerse y sin emitir comentario alguno.

Titulado “Let's Move On: Beyond Fear & False Prophets” (Avancemos: mas allá del miedo y los falsos profetas), el libro de Vicente Fox es descrito como “un manifiesto político escrito en el estilo característico de Fox, en el que denuncia el maligno anti-intelectualismo de Trump”.

En una entrevista difundida este jueves en la plataforma digital Build, el exmandatario mexicano celebró su herencia estadunidense, al recordar que su abuelo era inmigrante en México proveniente del estado de Ohio, como una manera de criticar a Trump desde una perspectiva local.

“Amo esta nación, si algo quiero es que esta nación prospere, que sea la más grande nación en el mundo y vamos por buen camino, lo estamos logrando. Por eso es increíble escuchar un supuesto líder de esta nación, llamado Trump, diciendo que el sueño americano está muerto. Eso es estúpido”, dijo al sitio digital.

Indicó que tenía relaciones cercanas con los expresidentes James Carter, George W. Bush y con el matrimonio de Bill y Hillary Clinton, pero que con Trump no era posible establecer relaciones. Dijo que al mandatario estadunidense solo le importa vincularse con su base de votantes.

En otro segmento, Fox criticó la expansión del muro que Trump busca erigir en la frontera con México y resaltó los beneficios del TLCAN, un acuerdo diseñado justamente para promover el desarrollo en los tres país, lo que de manera indirecta desalentaría la migración.

A partir del martes, Fox firmó libros en una librería de Nueva York y apareció en programas de los canales CNN, CNBC, MSNBC, Comedy Central y las estaciones de radio de Fox News y SiriusXm.

Con información de Notimex