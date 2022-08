Trabajar con el Estado para sacar del sistema democrático al crimen organizado: INE

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a trabajar de la mano al Estado, entendiéndose como Estado al gobierno, autoridades de seguridad y al INE, para sacar del sistema democrático al crimen organizado y al narcotráfico.

Así lo señaló ante la prensa, luego tras ser cuestionado sobre si le teme a la intervención del narco que pudiera deformar y pudiera pegarle al proceso democrático.

“Si las autoridades de seguridad y las autoridades electorales hacemos nuestro trabajo y trabajamos de la mano de manera coordinada yo diría que el problema está ahí y el problema es grave.

“Pero es un problema que tuviera, que tendría o que pudiera descargar el sistema democrático, pero la condición está puesta, mucho trabajo de parte de las autoridades del Estado, porque problemas de seguridad es un problema del Estado que no ha podido resolver. Como Estado no el gobierno, luego hay quien se pone el saco, el Estado también es el INE y es un trabajo colectivo”, manifestó.

Lorenzo Córdova indicó que si sigue habiendo un trabajo coordinado con las instancias de seguridad, como lo ha habido hasta ahora, “yo diría que no, pero evidentemente, el problema de la violencia es problema que debemos resolver como sociedad, porque afecta a todos los ámbitos de la vida social incluyendo el ámbito electoral”.

El consejero presidente del INE, también señaló ante la prensa, luego de su intervención en el Foro del parlamento abierto organizado por la coalición legislativa Va por México, que el país está atravesando un momento muy complicado con una serie de problemas estructurales que lamentablemente no hemos logrado resolver que forman parte de esas promesas incumplidas de nuestro proceso democrático.

“A lo largo de distintos gobiernos siguen teniendo problemas graves estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia que no ha logrado resolverse y que constituyen una deuda y una promesa no cumplida, si uno piensa que hace más de 100 años la revolución mexicana se hizo ofreciéndole en pos de la ciudadanía una promesa de justicia social que todavía no se ha concretado”, indicó.

También habló sobre el proyecto de presupuesto que envió a la Cámara de Diputados, para el ejercicio del 2023 para el INE y dijo que los diputados de Morena y sus aliados tenga paciencia, porque aún no hay presupuesto, hay un documento interno de trabajo del principio de máxima publicidad establecido en la Constitución, proyecto que tiene que turnarse a San Lázaro.

“Yo lo que invitaría es que con paciencia y con mucha dedicación lean todo lo que les mandaremos, porque hoy las definiciones que tengan que hacer en la Cámara de Diputados sobre los presupuestos y eventualmente sobre algunas modificaciones, está dentro de sus facultades constitucionales”.

Aclaró que el proyecto enviado no es una facultad arbitraria y discrecional como hasta ahora ha ocurrido, si hay alguna modificación al presupuesto que solicitaremos de manera muy respetuosa, pues los diputados tendrán que justificar, demostrar en qué nos equivocamos y justificar por qué estamos pidiendo más eventualmente de lo que se necesita; pero tendrán que hacerlo, porque lo único que han hecho esta hora es decir no, recorte y tan tan.

Indicó que vale la pena empezar a discutir ciertas cosas, pues aseguró que no se trata de un presupuesto cualquiera, se trata de un presupuesto que va a necesitar una autoridad que va a organizar los procesos electorales locales, pero que va a comenzar analizar durante cuatro meses del próximo año el presupuesto del proceso más grande de la historia.

“Digo con mucha franqueza la mejor disposición de establecer un diálogo respetuoso con la Cámara de Diputados, con el diputado que tengan alguna duda, para eso estamos para aclarar las dudas, para resolver preocupaciones y nuestro trabajo es justamente ese, por cierto, es el último presupuesto que me va a tocar dialogar con la Cámara”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este órgano cuenta con una base datos biométricos para poder identificar a más de 14 mil cuerpos, muchos de los cuales actualmente se encuentran en los servicios forenses en calidad de desconocidos.

Lamentó que en el sistema forense este convertido en un “embudo” que impide coadyuvar en la identificación de esas personas.

También señaló que el INE ha firmado 15 convenios de colaboración con distintas instancias federales y locales para utilizar las bases de datos que tienen, sin entregar los biométricos, para combatir el flagelo de las desapariciones que tanto dañan a la sociedad.

Lorenzo Córdova habló en los foros que organizó la coalición legislativa del PAN-PRI-PRD en la Cámara de Diputados donde dijo que hay mucho por hacer, “hay un embudo, se los digo desde ahora, en los sistemas forenses. El INE está hoy en capacidad de poder dar identidad a cerca de 14 mil cuerpos de personas desaparecidas, no identificadas, si se resolviera el problema forense; eso haba de la disponibilidad y utilidad de los servicios del INE”.

Detalló que los 850 módulos del organismo a su cargo atienden a diario 50 mil trámites en conjunto, aunque se ha llegado a la cifra de 321 mil en solo una jornada y adicionalmente, el INE ha expedido ya 121 millones de credenciales de elector en ocho años.

“El instituto no solo organiza elecciones, sino expide el que hoy por hoy es el instrumento de identidad más importante y coadyuva al combate al robo de identidad, que es una de las tareas más onerosas del INE, al absorber alrededor de 30 por ciento del presupuesto operativo para el funcionamiento, salvaguarda, protección, resguardo y actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales”, enfatizó.

Si avanza la reforma electoral, que los diputados eliminen el secreto ministerial para este organismo, con el fin de que tenga acceso a la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Pío López Obrador y el caso Odebrecht, así lo solicitó, Lorenzo Córdova, presidente del INE.

El consejero recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a dos controversias constitucionales que interpuso la FGR para no entregarle al INE la carpeta de investigación que hay del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es indagado tras aparecer en un video donde se le ve recibir dinero en efectivo de David León.

“Hago una petición: resuelvan el problema que inexplicablemente hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me quedé que en el artículo 96 establece que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son definitivas e inatacables.

“Hoy la Suprema Corte le ha dado entrada a dos controversias constitucionales que ha interpuesto la Fiscalía General de la República en contra de resoluciones definitivas e inatacables del Tribunal, que autorizaron al INE y obligaron a la Fiscalía a abrir expedientes para poder conocer casos que son de altísimo impacto público, lo que la Fiscalía ha realizado para poder nutrir las investigaciones del INE. Esto no implicaría vulnerar el secreto ministerial. Aunque el INE tenga acceso a ella, seguirá teniendo carácter de reservado”, manifestó el consejero.

Asimismo, en su participación en el foro alterno sobre la reforma electoral organizado por la coalición legislativa Va por México, Lorenzo Córdova también aseguró que una reforma electoral no es necesaria ni indispensable hoy en día, pues con el sistema electoral que se tiene se pueden efectuar las elecciones de 2024, con las cuales se elegirá al próximo presidente y se renovará el Congreso de la Unión.





“Una reforma electoral hoy no es necesaria ni indispensable, ni sé si sea pertinente. Si no hay reforma, con el sistema electoral que tenemos podemos ir sin problema a las elecciones de 2024 y organizarlas con la calidad técnica que han prevalecido hasta ahora. Si hay una reforma que mejore lo que tenemos, siempre será bienvenida, pero no es indispensable”, dijo.

Además, el consejero aseguró que si no hay reforma electoral, la democracia no estará en riesgo; sin embargo, enlistó condiciones que debería cumplir la reforma si avanza en el Poder Legislativo.

Entre estos, se necesita un consenso amplio entre las fuerzas políticas; que sea una reforma para mejorar lo que se tiene, si va a ser una reforma para regresar, se estarían tirando a la basura 30 años de esfuerzos; que sea el producto de diagnósticos adecuados.