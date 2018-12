El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes por su reciente toma de posesión y aseguró que trabajarán juntos durante muchos años.

En su Twitter, escribió: "Felicitaciones al recién invocado presidente mexicano @lopezobrador_. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. Trabajaremos bien juntos por muchos años".