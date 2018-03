Tráfico de drogas es responsabilidad de México y EU: Videgaray a Trump

El tráfico de drogas es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, y solo trabajando juntos sobre la oferta y la demanda se podrá terminar con el flujo ilegal de drogas, dinero y armas entre ambos países, dijo el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

"Solo trabajando juntos sobre la oferta y la demanda podemos terminar con el flujo ilegal de drogas, dinero y armas entre nuestros países", escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.

Videgaray publicó el tuit en respuesta a otro publicado más temprano por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que acusó a México de no hacer lo suficiente para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos.

"México debe hacer más para detener las drogas que entran a Estados Unidos. No han hecho lo que se necesita. Millones de adictos y muriendo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El tráfico ilegal de drogas es una responsabilidad compartida entre Mexico y EUA y nuestra cooperación se guía por este principio. Solo trabajando juntos sobre la oferta y la demanda podemos terminar con el flujo ilegal de drogas, dinero y armas entre nuestros países. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 5 de marzo de 2018 ...treat our farmers much better. Highly restrictive. Mexico must do much more on stopping drugs from pouring into the U.S. They have not done what needs to be done. Millions of people addicted and dying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2018