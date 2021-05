Tragedia en L12 fue por ineptitud del Gobierno: Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya —quien espira a la presidencia de la República en las elecciones de 2024—, aseguró que la tragedia del Metro de la Ciudad de México, en la Línea 12, donde murieron 26 personas, no fue producto de un desastre natural o a un accidente, sino de la ineptitud del actual Gobierno y enfatizó que esa ineptitud mata.

Al dar sus condolencias a los deudos de los fallecidos en su más reciente video, Anaya aseguró que la tragedia se debió “a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas” mientras en dicho audiovisual se ven las fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller Marcelo Ebrard —quien ordenó la construcción de la Línea 12 durante su gestión como Jefe de Gobierno— y, de la actual mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

En este sentido, el panista subrayó que la lección que deja esta tragedia “es que la ineptitud mata” y “este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas”; mientras aclaró que no se trata “de hacer leña del árbol caído, sino de entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir”.

Lección de la tragedia de la línea 12: LA INEPTITUD MATA.



No es la primera vez:

⁃ “Abrazos no balazos” = 35,000 muertos por año.

⁃ Cerrar los ductos = tragedia de Tlahuelilpan.

⁃ Desabasto de medicamentos = 1,600 niños con cáncer fallecidos.



¡Vota! Es ahora o nunca. pic.twitter.com/0ojMV1MYFp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 10, 2021

Mencionó que ya había señales de alarma, pues el año pasado se registró un choque de trenes en la estación Tacubaya, y este año hubo dos incendios, en enero en la Línea 6 y en abril en la Línea 4.

El también exdirigente nacional del PAN, expresó que “este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas” y enlistó una serie de errores como ejemplo: “la ineptitud en el manejo de la pandemia ha costado alrededor de medio millón de vidas; la ineptitud en el sistema de salud y el abasto de medicinas ha privado de la vida a 1,600 niños con cáncer; la ineptitud de la estrategia de ‘abrazos no balazos’ ha llevado a una cifra espeluznante de 35 mil muertos por año en los dos primeros años de este gobierno”, destacó.

Asimismo, recordó que en el peor año de la guerra contra el narco de Calderón, murieron 25 mil mexicanos y hoy, dijo, estamos peor, pues en sus dos años de gobierno de López Obrador han muerto 70 mil personas.

También mencionó la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde murieron 74 personas y en la que, dijo el político de Acción Nacional, empezó con la ineptitud de “tratar de acabar con el robo de gasolina cerrando todos los ductos del país” y “la necesidad de la gente resultó mortal”.

Finalmente, aludió a la ineptitud y la “falta de sensibilidad” que han llevado a la acumulación de feminicidios en el país, como nunca antes, donde 11 mujeres son asesinadas todos los días en México.

Por ello, concluyó que “se tiene que evitar que la ineptitud de este gobierno siga matando gente” y llamó a salir a votar el 6 de junio para cambiar la realidad del país.