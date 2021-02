Tribuna Electoral actuó muy bien al revocar restricciones del INE: AMLO

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las restricciones y medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que evitar que emitiera comentarios de tipo electoral en sus conferencias matutinas y giras; el mandatario dijo que los magistrados de este órgano de justicia “actuaron muy bien”.

“Yo celebro ahora que el Tribunal haya resuelto en ese sentido”, dijo el presidente López Obrador y agregó “celebro que las instituciones vayan actuando con libertad con independencia. Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal, pero no tengo el gusto de conocerlos, para que no se piense que son empleados del presidente, como era antes. No los conozco, pero me da muchísimo gusto que no haya ataduras”, manifestó este jueves en su conferencia matutina.

El presidente declaró además que, en el pasado, cuando fue opositor, padeció la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros, e incluso dijo que, “hasta la fecha fue el presidente del INE (Lorenzo Córdova) a un congreso y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros”, pero acotó que aún con esas diferencias, “nosotros respetamos a ese consejo y a la institución”.

Durante su conferencia matutina de este jueves el presidente expresó que en gobiernos anteriores, como en el del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el régimen se adueñó hasta del lenguaje y recordó su declaración cuando mandó al diablo a las instituciones, en Proceso Electoral Federal de 2006 y aseguró que se manipuló su declaración en ese entonces, pues en esa época se tenía manipulado todo y había “una República simulada”.

En este sentido, aclaró que mandó al diablo “a sus instituciones”, en referencia a las instituciones que controlaba el Gobierno del entonces presidente Vicente Fox, pero acotó que ahora las cosas han cambiado y aunque tiene diferencias con algunos funcionarios de organismos autónomos, los respeta.

Asimismo, recordó que en el marco de las elecciones se puede acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) para denunciar delitos de esta índole e hizo un llamado a los legisladores federales para que en este periodo aprueben las leyes secundarias en materia de judicialización electoral.