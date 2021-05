Tribunal Electoral baja candidatura de Héctor Serrano en San Luis Potosí

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó al registro de Héctor Serrano, como candidato plurinominal para el Congreso de San Luis Potosí.

En sesión, los magistrados declararon improcedente el recurso de apelación del actual diputado federal del Partido del Trabajo ante resolución de la Sala Regional Monterrey, por considerar que no cumplía a cabalidad los requisitos legales y de elegibilidad para ser candidato.

El Tribunal Electoral señaló que no existía razón para que la Sala Superior analizara el tema, pues no se advirtió que la Sala Regional Monterrey realizara algún ejercicio de constitucionalidad y mucho menos que se hubiera inaplicado alguna disposición electoral por considerarse contraria a la Constitución.

La decisión de la Sala Regional Monterrey, indicaron las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, se limitó a determinar si había elementos para acreditar que el aspirante no tuvo conocimiento de que el organismo electoral local negara el registro de su candidatura por incumplir dos requisitos: no se separó del cargo de diputado federal con la anticipación debida y no acreditó su residencia efectiva en el Estado. Héctor Serrano argumentó que sólo tenía conocimiento del incumplimiento de uno de los requisitos

Cabe señalar que el 28 de febrero de 2021, el Partido del Trabajo solicitó al organismo electoral local de San Luis Potosí el registro de su lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional para integrar el Congreso de dicha entidad. El 21 de marzo, el organismo electoral determinó, entre otros, declarar improcedente el registro de la fórmula encabezada por Héctor Serrano.

Inconforme, Héctor Serrano promovió una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey, instancia que determinó reencauzar el asunto al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que resolvió confirmar el dictamen del instituto electoral local, es decir, declarar improcedente la candidatura.

