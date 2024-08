Tribunal Electoral confirma multas a Xóchitl Gálvez por llamar "narcopartido" a Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó dos sanciones que impuso la Sala Especializada a Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, por llamar "narcopartido" a Morena durante los debates presidenciales.

Xóchitl Gálvez tendrá que pagar una multa de 65 mil 142 pesos por sus dichos en los ejercicios que tuvieron lugar el 28 de abril en Estudios Churubusco y el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco; mientras que los partidos PRI, PAN y PRD también tendrán que pagar una sanción por su faltar a su deber de cuidado.

En sesión pública, los magistrados difirieron en torno a si debían revocarse las sanciones como solicitó Acción Nacional o confirmarse la sentencia de la Sala Especializada.

Política Reforma judicial es técnicamente inviable, cuestiona Xóchitl Gálvez

La magistrada Mónica Soto Fragoso, presidenta de la Sala Superior, dijo que las expresiones de Xóchitl Gálvez fueron calumniosas y por lo tanto no están protegidas por la libertad de expresión. Asimismo, destacó que los debates presidenciales son un espacio en el que los candidatos están obligados a presentar hechos verificables y no imputaciones de delitos que no tienen sustento.

“Participar en un debate no implica el derecho de formular imputaciones sobre comisiones o delitos por hechos que no han sido acreditados, que puedan desprestigiar a las y los contendientes e influir sobre las preferencias electorales, pues en mi opinión los debates como parte del proceso democrático y deliberativo deben partir de hechos ciertos y verificables”, externó la magistrada.

En contraste, la magistrada Janine Otálora dijo que no debe regularse la discusión que se pueda dar en un debate presidencial, pues implicaría menoscabar la libertad del ejercicio y perjudicar a la ciudadanía.

“Los debate implican la posibilidad de una discusión abierta y de cara a la ciudadanía de quienes aspiran convertirse en sus autoridades, además de que las partes que participan en el debate en ese momento pueden hacer los pronunciamientos que correspondan a lo que se diga por las partes, es decir, se debe en estos ejercicios permitir el contraste de la ideas y que se hagan las acusaciones y defensas que al caso amerita”, sostuvo Otálora.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña votaron a favor de confirmar la sentencia, mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó por revocar las sanciones.