Tribunal Electoral desecha impugnación a candidatura de Mancera al Senado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una impugnación en contra de la candidatura plurinominal al Senado de Miguel Ángel Mancera, con lo cual queda firme como abanderado por el PAN para el presente proceso electoral.



Por unanimidad los magistrados de la Sala Superior desecharon la impugnación presentada por Mauricio Soto Caballero, quien en su calidad de presidente de la agrupación política nacional Federación Nacional Cívica Mexicana, impugnó la candidatura del exjefe del Gobierno capitalino al considerar que incumplía los requisitos de elegibilidad para ser candidato plurinominal.

La determinación fue a sugerencia de la magistrada presidente, Janine Otálora Malassis, quien consideró que Soto Caballero carece de interés jurídico para impugnar la candidatura, pues el hecho de que Mancera sea candidato no lo afecta directamente. El criterio fue respaldado por el resto de los magistrados.

De esta forma, el Tribunal no analizó si el exjefe de Gobierno cumple los requisitos para ser candidato al Senado, pues simplemente no entraron al fondo de la discusión al determinar que Soto Caballero no puede impugnar.

Hay que recordar que el artículo 55 de la Constitución establece que ningún gobernador o el Jefe de Gobierno puede ser candidato al Senado por el estado que gobierna mientras dure su periodo por el que fue elegido.

Sin embargo, la defensa de Acción Nacional y del mismo Mancera es que la candidatura no es por la Ciudad de México, sino por la lista nacional, es decir, por toda la Federación. Dicho argumento fue aprobado por el INE que le concedió el registro el pasado 29 de marzo.