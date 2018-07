Tribunal Electoral sanciona al PRI por calumniar a Nestora Salgado durante campaña electoral

El Tribunal Electoral sancionó con 322 mil 400 pesos al Partido Revolucionario Institucional por calumniar a Nestora Salgado, esto por la difusión de un spot en campaña donde se afirma que la ahora senadora electa es una secuestradora.

Nestora Salgado llevó el caso a la Sala Regional Especializada luego de considerar que el PRI y José Antonio Meade Kuribreña, por la difusión de un spot donde se reproducen los dichos del ex candidato presidencial en el segundo debate presidencial, donde acusa a la ahora senadora electa de ser secuestradora y que salió libre por fallas de la policía.

Los magistrados de la Sala Regional Especializada consideraron que sí existe calumnia en el anuncio que se transmitió en la pauta del PRI, pero ésta es sólo atribuible al partido (responsable de los contenidos de sus anuncios), y no de Meade Kuribreña, por lo que la multa solo va al PRI.

Vemos que hay un delito que se le atribuye, no se le dictó sentencia, al menos en primera instancia, no es secuestradora, y por otro lado no está libre por fallas de la policía, está por falta de elementos para procesarla. De manera que el efecto que causa es mandar información que calumnia, pero además desinforma

Gabriela Villafuertte Coello, magistrada del Tribunal Electoral

Dicha resolución podrá ser impugnada ante la Sala Superior por el PRI.

