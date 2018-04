Trump miente sobre la situación de violencia en México, afirma AMLO

NUEVO LAREDO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), acusó que Donald Trump miente sobre la situación de violencia en México, para hacer propaganda política con los grupos conservadores y racistas, en aras de reelegirse como presidente de Estados Unidos.

"O está mal informado, lo digo de manera respetuosa el presidente Trump, o está utilizando toda esta campaña para posicionarse políticamente en Estados Unidos es decir es pura propaganda", acusó durante su discurso de campaña en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En un listado de tres grandes razones, desmintió la presunta amenaza: en primer lugar, no existe viomencia en las ciudades fronterizas; segundo, ha disminuido el flujo migratorio de México a Estados Unidos; y tercero, hay menos deportaciones en ahora que en el gobierno de Obama.

"Lo digo con todo respeto, lo que él dice que hay una amenaza en la frontera sur de Estados Unidos. No existe esa amenaza lo puedo probar, lo puedo argumentar. Aquí Laredo es de las ciudades con menos violencia. En Estados Unidos, hay más criminalidad en Washington que en Laredo, en esta ciudad fronteriza. Desgraciadamente el problema lo tenemos nosotros de este lado, no ellos, allá no hay violencia", manifestó durante un mitin en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Demandó al primer mandatario que dejé de utilizar su discurso xenofóbico, de odio a los mexicanos, para hacer propaganda política en su búsqueda por la reelección, porque esta vez no le va a funcionar como en la elección pasada.

"Le ha funcionado electoralmente esa política antimexicana porque desgraciadamente hay sectores conservadores en Estados Unidos con poca información y él les ha despertado un sentimiento antimexicano, lo que se llama xenofobia que puede ser como racismo el odio hacia los extranjeros eso le ayudó a obtener votos en la elección presidencial y ya está pensando seguramente, que sí vuelve con ese discurso con esa propaganda va a reelegir sé puede decirse que falta mucho tiempo para la reelección de Estados Unidos pero no", le advirtió al mandatario estadounidense.