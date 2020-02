Tunden a Gertz Manero por "borrar" feminicidio

La Fiscalía General de la República no busca eliminar la tipificación del feminicidio como delito, sino simplificar las leyes para poder investigarlo, afirmó el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.

Pese a esto, la propuesta dejo dudas en legisladoras de oposición y activistas, quienes la calificaron de carecer de fundamentos técnicos, y le exigieron mejorar la capacitación de los Ministerio Público para atender este tipo de casos.

Sociedad Activistas rechazan se elimine el feminicidio como delito

Durante la conferencia mañanera, Gertz Manero fue cuestionado sobre la propuesta que hizo a los legisladores de Morena para eliminar la tipificación de feminicidio de la legislación federal, esto en el marco de la reforma de justicia que se discutirá en el Poder Legislativo. En respuesta, el Fiscal rechazó que haya sugerido eso.

“Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero es nuestro trabajo”, expresó durante la conferencia mañanera, a la que asistió por primera vez como Fiscal General de la República”, dijo.

“Encontramos que, en la tipicidad de ese delito, que es la forma como está presentado y los elementos que se tienen que dar para poder judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de superarse”, explicó.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del Fiscal, advirtió a los medios de comunicación que no permitiría que le voltearan el sentido de la conferencia.

“Estoy muy contento. Si vengo a decirles que empieza la semana que recibimos dos mil millones para la gente que lo necesita y me van a voltear el sentido de esta conferencia, sí no me gusta eso”, reprochó durante la conferencia donde la FGR entregó dos mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

La propuesta de Gertz Manero fue criticada por la diputada federal Martha Tagle Martínez, quien dijo que el Fiscal ha demostrado un total desconocimiento o entendimiento del fenómeno del feminicidio en México.

“Si el Fiscal General de la República no entiende el fenómeno del feminicidio: estamos todos en problemas, porque eso va más allá de como quede en la ley; puede quedar muy bonito pero si los ministerios públicos siguen sin entenderlo, vamos a seguir en lo mismo’’.

Política Diputados van contra eliminación de feminicidio como delito

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2018 se registraron 760 víctimas de feminicidio en el país, sin tomar en cuenta los casos que no fueron denunciados o contabilizados, al comparar este número con 2017, que fueron 735 casos, se aprecia un aumento en el promedio mensual, pasando de 61.25 feminicidios mensuales en 2017 a 69.09 feminicidios.

“Hacer frente a la violencia de género y feminicidios demanda una atención inmediata y coordinada de las instituciones del Estado, así como un reconocimiento del feminicidio y la impunidad en que ocurre como un problema de derechos humanos en el país”, se ha pronunciado la CNDH.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dijo que la propuesta de Gertz Manero no responde a un estudio diagnóstico previo, que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país, que justifique dicha propuesta.

Argumentó que las autoridades desconocen al victimario en la mayoría de los casos; mientras que advierte los únicos motivos que tiene registrados son celos y la violencia familiar de personas cercanas a su círculo familiar, parejas sentimentales, novios, concubinos y esposos, lo cual dificulta la investigación del caso.

Especialistas en Derecho mostraron su escepticismo sobre la propuesta de Gertz Manero. La investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, Elena Azaola, consideró que no es un buen argumento el del Fiscal el de querer eliminar la tipificación para simplificar las investigaciones.

“Ese no es un buen argumento, el que sea difícil no está apuntando hacia cómo va a disminuirse la violencia y, sobre todo, vista esta propuesta dentro del conjunto de propuestas, simplemente va a facilitar el trabajo de la Fiscalía General para perseguir el delito, pero en contra de derechos ganados”

Justicia Sánchez Cordero rechaza eliminar delito de feminicidio como propone FGR

José Antonio Caballero, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), coincidió con Elena Azaola y destacó que lo primordial es recuperar la confianza ciudadana.

“Más que pensar en reformas, hay que pensar en cómo hacer que la fiscalía responda a los retos que tiene. Modificar la ley es lo de menos. Calidad en el trabajo y recuperar confianza ciudadana son sus retos”, apuntó.

Finalmente, para el especialista en Derecho Penal, Héctor Segovia es de extrañar la propuesta del fiscal general de la República, pues refiere que sólo necesita acreditarse una de las siete circunstancias contempladas en el Código Penal Federal para poderse sustentar el delito de feminicidio.

CON INFORMACIÓN DE MANRIQUE GANDARIA Y JACOB SÁNCHEZ