UIF niega investigación contra Osorio Chong por Odebrecht

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que no hay investigación en contra del exsecretario de Gobernación, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, sobre su presunta relación en el caso Odebrecht.

“Ni tenemos ningún tipo de requerimiento de autoridad para efecto de llevar una investigación sobre él’’.

Esto, luego de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) asegurara que existía una investigación contra el funcionario y su casero tras detectar pagos al Grupo Constructor Tulancingo propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Chong, ubicada en Bosques de las Lomas y Lomas de Chapultepec, la cual se presume era utilizada por Odebrecht para la transferencia de fondos.

Por lo que Castillo Nieto señaló que un caso es el de Genaro García Luna donde se comprobó que sí hay transferencias de la Secretaría de Gobernación a la empresa NUNVAV INC., que está pagando el esquema de vida del exsecretario de Seguridad Pública en Miami, "pero no hay nada contra el senador Osorio Chong", refrendó.

El titular de la UIF fue entrevistado luego de reunirse en privado con la bancada de senadores del PAN, para exponer las adecuaciones a la ley de prevención de lavado de dinero para efecto de cumplir con los estándares internacionales que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Dijo que si esta reforma es aprobada se puede dar cumplimiento a las 15 recomendaciones que se tienen “parcialmente cumplidas’’ y a las no cumplidas para que México mejore en la calificación internacional como país.

Es necesario que para el 2021 se dé este proceso de recalificación al Estado mexicano, por es importante que esa reforma se procese, apuntó el funcionario.

Explicó que los principales elementos de la reforma, primero, es tener mecanismos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables puedan identificar a las personas políticamente expuestas para evitar actos de corrupción; segundo, poder identificar a las personas que sin ser propietarias de los inmuebles o bienes son las personas que están recibiendo los beneficios particularmente en temas relacionados con corrupción.

La idea, añadió Nieto Castillo, "es combatir a las empresas fachadas, a las empresas que son utilizadas por los grupos delincuenciales para lavar dinero y tener mejores mecanismos de prevención de los sujetos obligados por actividades vulnerables".

También dijo que es importante una reforma en materia de financiamiento al terrorismo para que se tipifique la sanción hacia las personas morales, pues en este momento no se tiene, además el objeto de la ley en términos del estándar internacional no sólo sea el lavado de dinero, sino también el financiamiento al terrorismo.

En cuanto a la Conade, dijo que "hasta este momento no hay ninguna investigación, hemos solicitado alguna denuncia de una federación en particular, donde se presentaron actividades presuntamente irregularidades, pero no se puedan dar datos por el sigilo de la investigación, pero el asunto ya se encuentra en la autoridad ministerial", comentó Santiago Nieto.