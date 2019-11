AMLO está dispuesto a reunirse con familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a reunirse con los LeBarón para informarles sobre la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el ataque en contra de sus familiares., y así “nos tengan confianza”.

“Nosotros no protegemos a nadie. El Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, ya ni hay impunidad... entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, pero ya no somos los mismos. No vamos ocultar nada y no vamos a darle impunidad a nadie”.

Además, señaló que por ahora no puede revelar más información sobre la investigación; sin embrago pronto se darán a conocer más detalles.

"Está el testimonio de todo lo que se ha hecho en torno a esto; hay un operativo sobre el caso”.

Dijo que esta investigación la realizan en coordinación con las Secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, así como con las Fiscalías General de la República y de Chihuahua y Sonora.

Sobre el video que según se tiene en poder sobre los hechos en contra de los LeBarón Puntualizó que en caso de existir, los que están al frente de la investigación es quién lo tiene, por lo que pidió no caer en conjeturas porque es un asunto muy serio.

“No vaya a pasar como en el caso Sinaloa, que por buscar la nota (...)”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que México sigue siendo una de las naciones con menos policías en el mundo. Resalto que esta problemática acecha a por lo menos mil municipios donde sólo hay uno o dos elementos.

Afirmó que en el Estado de México hay 18 millones de habitantes y sólo 25 mil policías; o a nivel federal que había 10 mil federales para cubrir todo el país, por lo qué hay un acuerdo para que los fondos que reciben los estados y municipios en materia de seguridad se usan para la contratación de más policías y se mejoren los salarios.

El Primer Mandatario acotó que el dinero de ese fondo se usaba para pagar graduaciones.