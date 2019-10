No más ciudadanos borregos: AMLO por supuesta manipulación en Morena

“Ya no hay borregos, ya no hay ciudadanos imaginarios. ¿A dónde van: beee?’’; ¿Por Quién votar: beee?’’, esa fue la expresión que uso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando respondió a la pregunta sobre la manipulación de las elecciones distritales del partido Morena.

“Ya no hay eso, un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo; es lo más importante en lo que más hemos avanzado, sino fuese así yo estaría en el piso’’.

Y llamó a todos los militantes, no solo a los de Morena, a todos los ciudadanos, no dejarse manipular.

El mandatario dijo que el actúa en funciones de intereses de grupo, intereses sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata y para que quede claro:

“No está actuando en el marco de definición de principios de la 4T, porque había también la falsedad de decir: soy de izquierda cuando el corrupto no es de izquierda, el que hace trampa no es de izquierda y al que no le importa el pueblo no es de izquierda, puede ser conservador, eso sí’’.

En su conferencia mañanera apuntó que se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación, el pueblo no es tonto, “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto’’, si en algo hemos avanzado en los últimos tiempos es en la toma de conciencia de nuestro pueblo, dijo.

Pueden hacer eso, aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar y además ni debería meterme, pero si es importante la reflexión de fondo, ya no hay ciudadanos imaginarios, refrendó.

Explicó que los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y el otro también y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos, es otra realidad, ya se están llevando reacomodos importantes. Está cambiando la mentalidad del pueblo, que es lo más importante de lograr y lo más difícil, asentó.

“Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual, y ahora sin una confrontación armada, sin violencia, se está llevando a cabo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo’’.

Entonces, añadió López Obrador, pueden continuar esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano, a nadie, al ciudadano en general y en particular, en este caso, a un ciudadano militante de un partido, porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos.

“Esto nosotros lo vivimos, acarreaban gente para ir a votar por candidatos distintos en la pasada elección y que hizo la gente, ya estando ahí, voto en libertad’’.

Tiene que darse una votación para elegir a los dirigentes partidistas y para los dirigentes sindicales, libre, secreta y directa. “Yo creo que nadie va a permitir ser manipulado. Y se van a equivocar muchos’’.

López Obrador declaró que suele pasar que desprecian al pueblo, lo consideran manipulable, menor de edad, y no es así, es otra cosa. Todos esos intentos no van a prosperar.